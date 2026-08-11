Liên danh có sự góp mặt của tỷ phú Jeff Bezos đang hoàn tất những bước cuối cùng để mua 1/3 cổ phần Liverpool từ tập đoàn chủ sở hữu Fenway Sports Group (FSG).

Với tiềm lực tài chính cùng kinh nghiệm kinh doanh của Bezos, Liverpool kỳ vọng có thể tiếp tục gia tăng doanh thu, mở ra khả năng thực hiện những thương vụ chuyển nhượng đình đám hơn trong tương lai.

Đội trưởng Virgil van Dijk mới thừa nhận, Liverpool cần bổ sung thêm những cầu thủ chất lượng. Phát biểu của trung vệ Hà Lan đưa ra trong bối cảnh, Ronald Araujo vừa cập bến Anfield theo dạng cho mượn.

Sự xuất hiện của tỷ phú Jeff Bezos sẽ giúp Liverpool mạnh tay hơn trên thị trường chuyển nhượng - Ảnh: SunSport

Tính đến thời điểm hiện tại, Liverpool mới chi 34,5 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Victor Munoz từ Osasuna. Bên cạnh đó, trung vệ Jeremy Jacquet cũng cập bến Anfield trong thương vụ trị giá 60 triệu bảng từ Rennes đã chốt từ đầu năm.

Đây được xem là mùa hè chuyển nhượng dè dặt của Liverpool, nếu so với kỳ trước đó, thời điểm họ chi tới 452,5 triệu bảng để tăng cường lực lượng.

Tỷ phú Jeff Bezos sở hữu khối tài sản 192 tỷ bảng, khi ông sáng lập ra "gã khổng lồ" trong làng thương mại điện tử Amazon.

Ông cũng là thành viên của liên danh do doanh Amit Bhatia đứng đầu, trong đó còn có Eduardo Saverin - đồng sáng lập Facebook.

Nếu liên danh này giúp Liverpool gia tăng doanh, Lữ đoàn đỏ sẽ có thêm dư địa tài chính để mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, trong khuôn khổ quy định về tỷ lệ chi phí đội hình của UEFA và Premier League.

Các CLB Premier League có thể sử dụng tối đa 85% doanh thu cho các khoản chi phí liên quan tới đội bóng. Tuy nhiên, tỷ lệ này bị giới hạn ở mức 70% đối với những CLB tham dự cúp châu Âu.

FSG - tập đoàn mà John Henry là cổ đông chính, bỏ ra 300 triệu bảng mua Liverpool năm 2010. Kể từ đó, họ mới bán 4% cổ phần CLB cho công ty đầu tư thể thao toàn cầu Dynasty Equity hồi năm 2023.

Nếu thương vụ bán khoảng 1/3 cổ phần với giá 1,5 tỷ bảng được hoàn tất, Liverpool sẽ được định giá ở mức 4,5 tỷ bảng Anh.

FSG từ chối bình luận về thông tin thỏa thuận sắp hoàn tất. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã đạt bước tiến đáng kể và diễn biến này sẽ mang đến tín hiệu tích cực cho tân HLV Andoni Iraola.