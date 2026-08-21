Đội chủ sân Anfield đang tích cực tăng cường hàng công, sau khi lời đề nghị 50 triệu bảng dành cho Yankuba Minteh bị Brighton từ chối.

Trong hoàn cảnh đó, Endrick trở thành cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm HLV Andoni Iraola.

Liverpool quan tâm đến Endrick - Ảnh: SunSport

Theo The Times, Liverpool vừa tiếp cận Real Madrid để tìm hiểu khả năng đưa tiền đạo Brazil về sân Anfield.

Tuy nhiên, tham vọng của The Reds nguy cơ sớm bị dập tắt vì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện chưa có ý định để Endrick ra đi.

Cầu thủ 20 tuổi vốn gặp nhiều khó khăn trong cuộc cạnh tranh suất thi đấu thường xuyên tại Bernabeu. Với sự xuất hiện của Yan Diomande, cơ hội dành cho Endrick dự báo càng trở nên hạn chế.

Real Madrid bỏ ra tới 120 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà từ RB Leipzig. Đáng chú ý, Liverpool từng nỗ lực sở hữu Diomande trước lúc anh cập bến Bernabeu.

Liverpool hy vọng tận dụng được tình hình để chiêu mộ Endrick, người dành phần lớn mùa giải trước thi đấu cho Lyon theo dạng cho mượn.

Dù vậy thời điểm hiện tại, chưa dấu hiệu nào cho thấy Real Madrid sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán về trường hợp tiền đạo người Brazil.

Trong khi đó, thời gian đang dần cạn với Liverpool khi thị trường chuyển nhượng Premier League sẽ đóng cửa lúc 23h ngày 1/9.