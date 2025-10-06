Ba thương hiệu, một tầm nhìn

Tại VIBE 2025, LIXIL kiến tạo một hành trình khám phá xuyên suốt qua ba không gian sống mang màu sắc triết lý riêng của từng thương hiệu, nhưng đồng nhất bởi sứ mệnh của Tập đoàn LIXIL: “Hiện thực hóa giấc mơ về một ngôi nhà hoàn thiện hơn cho mọi người, ở mọi nơi”.

Gian triển lãm LIXIL không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là một không gian nghệ thuật, được kiến tạo theo concept "Flow of Life" (Dòng chảy sự sống). Với tổng diện tích 192 m2, gian hàng mở ra một hành trình đặc biệt, nơi khách tham quan đắm mình vào những không gian sống đột phá từ ba thương hiệu: INAX, GROHE, American Standard.

Trong đêm gala của VIBE 2025, Lixil được vinh danh ở vị trí cao nhất của Top 10 Booth Awards – giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp có không gian trưng bày ấn tượng nhất.

Gian hàng triển lãm LIXIL tại VIBE 2025 hội tụ 3 thương hiệu

GROHE mang đến các giải pháp bền vững và công nghệ thông minh, thể hiện cho cam kết sử dụng tài nguyên có trách nhiệm. Điểm nhấn là không gian GROHE Spa, nơi phòng tắm được biến thành khu vực chăm sóc sức khỏe tại gia. Khách tham quan được trải nghiệm một hành trình đa giác quan độc đáo, cảm nhận sự tinh tế từ hương thơm, âm thanh nước chảy, đến từng đường nét thiết kế của thương hiệu.

GROHE SPA mở ra hành trình trải nghiệm đa giác quan, cá nhân hóa cho khách tham quan

INAX mang đến không gian phòng tắm đậm chất thiền định, lấy cảm hứng từ triết lý “Live Well”. Các sản phẩm như bồn cầu thông minh treo tường SARAS và SATIS thể hiện sự kết hợp giữa công nghệ và thiết kế tinh tế. Điểm nhấn đặc biệt là bộ sưu tập sen vòi với 5 màu độc đáo, mang đến những lựa chọn sáng tạo, dễ dàng cá nhân hóa cho không gian phòng tắm hiện đại.

INAX mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái cho khách tham quan

American Standard, với di sản hơn 150 năm không ngừng đổi mới, trưng bày bộ sưu tập sen vòi mạ màu mới cùng hai dòng bồn cầu thông minh cao cấp Elite và Plat, mang lại trải nghiệm tiện nghi tối đa cho người dùng.

Không gian American Standard nổi bật tại VIBE 2025

Bên cạnh đó, để hành trình khám phá thêm phần thú vị, chỉ cần check-in tại gian hàng của một trong các thương hiệu và đăng lên Facebook ở chế độ công khai kèm hashtag #LIXIL, khách tham quan tham gia chương trình quay số may mắn ngay tại chỗ, nhận những phần quà độc đáo.

Tại VIBE 2025, các kiến trúc sư và người tiêu dùng đồng thời khám phá các giải pháp phòng tắm, nhà ở của cả ba thương hiệu INAX, GROHE và American Standard. Sự kết hợp giữa triết lý sống Nhật Bản, công nghệ Đức và di sản Hoa Kỳ được LIXIL trình bày một cách sáng tạo đã mang đến trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ cho bất kỳ ai ghé thăm.

VIBE 2025 - Điểm khởi đầu của hành trình LIXIL ALP 2025 - 2026

LIXIL Việt Nam đã và đang là thương hiệu tiên phong không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh và sản xuất mà còn trong các hoạt động vì cộng đồng. Theo đó, LIXIL Việt Nam chọn VIBE 2025 làm nơi khởi động chuỗi hoạt động xuyên suốt hai năm của chương trình LIXIL ALP 2025-2026: Sức khỏe Đô thị cho Tương lai Không gian sống Việt.

Được khởi xướng từ năm 2016, LIXIL ALP (LIXIL Architecture Leader Perspective) là nền tảng tiên phong thúc đẩy hợp tác đa ngành, tập trung vào nghiên cứu và ứng dụng kiến trúc vì cộng đồng, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Với chủ đề “Sức khỏe đô thị”, LIXIL ALP 2025-2026 mở rộng tầm nhìn với cách tiếp cận toàn diện về thể chất, tinh thần, môi trường sống và khả năng phục hồi đô thị.

Tại sự kiện, LIXIL Việt Nam ra mắt cuốn sách LIXIL ALP 2023-2024, tổng hợp các nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề “Trẻ hóa đô thị”. Cùng với đó, LIXIL cũng công bố các đề tài cho giai đoạn 2025-2026, tạo ra một không gian đối thoại cởi mở để các chuyên gia, chủ đầu tư, kiến trúc sư và hiệp hội cùng thảo luận về một “Thành phố khỏe cho sức khỏe cộng đồng”.

Ông Uchidate Katsuaki phát biểu khai mạc gian hàng triển lãm LIXIL

Ông Uchidate Katsuaki - Tổng Giám đốc LIXIL Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi hào hứng xuất hiện tại VIBE năm nay - một nền tảng lý tưởng để LIXIL mang những giải pháp không gian sống đột phá đến gần hơn với các đối tác, người tiêu dùng. Không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng, chúng tôi khẳng định vai trò tiên phong trong các hoạt động hướng tới cộng đồng Kiến trúc - Thiết kế - Xây dựng, nỗ lực đóng góp cho tương lai không gian sống đầy cảm hứng và bền vững của người Việt”.

Những hoạt động của LIXIL Việt Nam tại VIBE 2025 là minh chứng cho sự không ngừng đổi mới và cam kết đồng hành cùng sự phát triển của ngành Kiến trúc - Thiết kế - Xây dựng tại Việt Nam.

Bích Đào