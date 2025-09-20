Biến sảnh ra vào thành khu vực ngăn bụi

Ngay tại cửa ra vào, bụi bẩn, đất cát dễ theo giày dép từ ngoài vào, khiến sàn khó giữ sạch. Chỉ cần nâng nền sảnh lên cao hơn sàn nhà vài cm để tạo khoảng thay giày, bạn đã có thể khắc phục tình trạng trên.

Thiết kế này không hề tốn kém hay quá cầu kỳ, nhưng hiệu quả rõ rệt.

Không chỉ giúp phân tách không gian trong - ngoài, tạo cảm giác căn hộ có chiều sâu hơn, mà khu vực này còn hạn chế đáng kể việc bụi bẩn lọt vào phòng khách. Dù khi dọn vệ sinh có chút bất tiện vì bậc chênh, sự thay đổi này rất đáng tham khảo.

Chậu rửa mặt bằng gạch

Có thể không ít người nghĩ chậu rửa bằng gạch là lỗi thời và thô cứng, nhưng thực tế đây là một lựa chọn tuyệt vời.

Trong phòng tắm và cả khu bếp đều có thể cân nhắc dùng bồn rửa ốp gạch. Kết hợp cùng gạch men hoa văn, bồn rửa gạch vừa có nét cá tính, vừa bền chắc, ít lo nứt vỡ như chậu gốm hay đá.

Thêm nữa, bồn rửa gạch dễ sửa chữa, có thể thay thế từng viên khi cần. Đây là chi tiết vừa thẩm mỹ, vừa thực dụng, lại tiết kiệm về lâu dài.

Chặn cửa nam châm lắp trên cửa

Việc lắp chặn cửa trên cánh, thay vì dưới sàn, thoạt nghe có vẻ lạ lẫm. Nhưng chỉ sau vài tuần sử dụng, nhiều người nhận ra đây là một lựa chọn cực thông minh.

Việc không còn vướng chặn cửa dưới sàn giúp quét và lau nhà thuận tiện hơn. Đặc biệt, chiếc chặn cửa còn hoạt động như một móc treo ẩn, tiện cho việc treo túi xách hay đồ dùng nhỏ, rất tiện để treo túi xách hoặc các vật nhỏ có quai. Với căn hộ nhỏ, điều này chẳng khác nào có thêm một công cụ lưu trữ miễn phí mà lại gọn gàng.

Chỉ với một vài thay đổi tuy nhỏ nhưng có thể cải thiện đáng kể chất lượng sống khi nhà sạch hơn, không gian có điểm nhấn, đồ dùng bền đẹp và việc dọn dẹp cũng nhàn nhã hơn. Đôi khi, chính những chi tiết tưởng lạ lại mang đến sự tiện lợi bất ngờ trong cuộc sống.

Theo Home