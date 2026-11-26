Liz Kim Cương một mình hóa thân 5 cô gái trong MV "Cota", SWAN chính thức ra mắt với "Thiếu nàng", tân binh SUGI của SpaceSpeakers mở màn album đầu tay bằng "Đừng nhìn anh như thế nữa".

Liz Kim Cương một mình đóng 5 người yêu trong Cota

Liz Kim Cương phát hành MV Cota lúc 22h ngày 26/11. Ca khúc pop-R&B có sự kết hợp của Toki Thành Thỏ, được dựng như cuộc trò chuyện giữa 2 người. Một bên khuyên đối phương đừng mắc kẹt trong chuyện cũ, bên kia vẫn day dứt, tiếc nuối.

Liz Kim Cương và bạn diễn Trung Huy.

MV kể về chàng trai do Trung Huy đóng đi qua 4 mối quan hệ nhưng vẫn chưa thoát khỏi hình bóng tình đầu. Liz Kim Cương một mình đảm nhận cả 5 nhân vật nữ, từ cô gái tóc đỏ là mối tình đầu đến 4 người yêu sau với tạo hình khác biệt. Ê-kíp quay 2 ngày liên tục, mỗi ngày gần 18 tiếng. Theo nữ ca sĩ, thử thách lớn nhất là những phân cảnh chuyển cảm xúc liên tục bên bạn diễn và việc giữ tập trung khi đổi qua lại giữa nhiều tính cách.

Liz Kim Cương chia sẻ:

Ca khúc khép lại bằng thông điệp: bước tiếp không phải là cố quên sạch mà là chấp nhận chuyện đã qua để có cơ hội bắt đầu lại. Trước Cota, Liz Kim Cương phát hành MV Ưu tiên hay ưu phiền hồi tháng 4.

MV "Cota":

SUGI mở màn album đầu tay bằng ca khúc nằm ở chương cuối

Tối 26/11, SUGI phát hành MV Đừng nhìn anh như thế nữa, ca khúc chủ đề của album đầu tay Thuchoem. Tựa album viết liền, không dấu, có thể đọc thành Thu cho em, Thư cho em hoặc Thu chờ em. Đó cũng là tên 3 chương của dự án gồm 10 ca khúc pop, ballad. Album đi theo hành trình tình cảm của một chàng trai, từ lúc rung động, cố níu giữ đến khi chấp nhận buông tay.

Ca sĩ SUGI.

Đáng chú ý, ca khúc chủ đề thuộc chương 3, tức phần kết của câu chuyện. Ê-kíp cho biết đây là lối kể ngược có chủ ý: người nghe chạm ngay vào trạng thái điềm tĩnh nhất của nhân vật, rồi tự tìm nguyên do ở 2 chương đầu. MV xoay quanh 2 người trẻ 25 tuổi tình cờ biết địa chỉ của nhau qua một mẩu báo cũ. Họ giữ liên lạc bằng thư tay nhưng không đủ can đảm gặp mặt, vì sợ thực tế phá vỡ hình mẫu mà mỗi người tự vẽ ra. Theo kế hoạch, album sẽ ra mắt trọn vẹn vào tháng 12.

SUGI tên thật Nguyễn Hữu Thanh Tùng, sinh năm 2003. Anh là thành viên FIRSTGENE, nhóm 5 nghệ sĩ trẻ gồm LEZII, Wishty Eazy, SUGI, StillaD và BIKAY, chính thức gia nhập SpaceSpeakers Label năm 2025. Anh từng góp giọng trong Không ai thuộc album Gặp lại của Binz, phát hành ngày 24/5. Anh cũng tham gia Space Jam Vol. 3 và album kỷ niệm 15 năm SpaceSpeakers. Ca khúc chủ đề của SUGI từng được biểu diễn trong buổi tiệc tri ân của hãng, đúng thời điểm FIRSTGENE ra mắt dưới mái nhà chung.

MV "Đừng nhìn anh như thế nữa":

SWAN chào sân với bản tình ca yêu xa tươi sáng

SWAN cũng mới phát hành MV Thiếu nàng, sản phẩm ê-kíp xác định là cột mốc ra mắt chính thức. Nam ca sĩ tên thật Nguyễn Hữu Sơn, sinh năm 2002, được chú ý từ chương trình Tân binh toàn năng. Hồi tháng 3, anh phát hành MV Có lẽ, sản phẩm mang màu ballad trầm buồn.

Ca sĩ SWAN

Thiếu nàng rẽ sang hướng khác. Tiết tấu vui, bắt tai, kể chuyện một chàng trai yêu xa nhưng không chìm trong buồn bã mà tự tưởng tượng ra một thế giới luôn có người thương bên cạnh. Toàn bộ MV quay trong một phòng thu, không gian gắn với đời sống làm nhạc hằng ngày của SWAN. Phần sản xuất do đội ngũ S-Hube đảm nhận, SWAN trực tiếp tham gia sản xuất giọng hát, thu âm và hòa âm.

"Tôi muốn mang đến một hình ảnh gần gũi, tươi sáng và đúng với con người thật của mình nhất", SWAN nói. Anh tự nhận mình có phần vụng về khi yêu xa nhưng luôn nhìn mọi việc bằng năng lượng tích cực.

MV "Thiếu nàng":

Ảnh, video: NVCC