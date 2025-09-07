Chị Nguyễn Ngọc Trân (31 tuổi, Cà Mau) đã có 11 năm làm dâu của bà Đoàn Thị Tiên (70 tuổi, Cà Mau). Suốt thời gian ấy, chị luôn biết ơn vì được mẹ chồng thấu hiểu, gia đình chồng yêu thương và bảo vệ.

Trân kể, lần đầu về ra mắt, chị “sốc” trước sự chỉn chu của bà Tiên. Nhà cửa sạch sẽ, bếp gọn gàng, nồi niêu treo ngay ngắn, thau chậu xếp thành từng loại, từng màu. Trân ngỡ ngàng hơn cả khi thấy cảnh bà Tiên chặt củi: Trước khi làm, bà dùng thước đo để các thanh củi đều nhau, rồi xếp đống củi ngay hàng, thẳng lối.

Bà Tiên rất phóng khoáng với con dâu. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu

Chứng kiến chuyện đó, Trân lo lắng cuộc sống làm dâu sẽ khó khăn. Nhưng thực tế, bà Tiên rất dễ tính. Thấy con dâu tương lai loay hoay không mổ được cá, bà sẵn sàng làm giúp. Trong lời nói, cách cư xử, bà cũng nhẹ nhàng và thoải mái.

Bà Tiên kể, chồng bà ban đầu không ưng Trân vì thấy chị nhỏ nhắn, vụng về. Nhưng bà vẫn hết lòng ủng hộ chuyện tình cảm của các con. Trân thừa nhận, nhờ sự bảo vệ của mẹ chồng, vợ chồng chị mới thuận lợi nên duyên.

Chị Trân xúc động trước tình yêu thương của mẹ chồng. Ảnh cắt từ clip (Mẹ chồng nàng dâu)

Trân và mẹ chồng hợp nhau trong ăn uống, quan điểm sống và cách xử lý vấn đề. Chị nhận mình không thể sạch sẽ, ngăn nắp bằng mẹ chồng. May mắn thay, bà Tiên không ép buộc. Thấy con dâu rửa nồi chưa sạch, bà lặng lẽ rửa lại, sợ con nhìn thấy sẽ chạnh lòng.

Có thời gian bà Tiên bị tê bì tay chân, đi lại khó khăn. Thấy vậy, Trân học cách xoa bóp và tối nào cũng vào phòng mát-xa cho mẹ. Nhờ sự kiên trì ấy, bệnh tình bà thuyên giảm hẳn. “Bởi vậy, tôi thương con dâu dữ lắm, có điều không nói ra thôi”, bà Tiên bộc bạch.

Trong ký ức của Trân, kỷ niệm sâu sắc nhất là khi chồng chị có chút mập mờ với một phụ nữ đã có gia đình. Người phụ nữ này thường nhờ anh đón con, sửa sang đồ đạc. Dù chồng nói chỉ là bạn bè, Trân vẫn bất an. Không biết giãi bày với ai, chị tìm đến mẹ chồng.

Bà Tiên luôn chân thành đối đãi với con dâu. Ảnh cắt từ clip (Mẹ chồng nàng dâu)

Nghe chuyện, bà Tiên lập tức gọi con trai đến, thẳng thắn nói: “Mẹ chỉ biết Trân là vợ con. Ngoài ra, mẹ không biết ai khác. Con bỏ ngay. Đừng để ông bà sui gia nói mẹ không biết dạy con”.

Anh em chồng cũng đồng lòng khuyên nhủ, yêu cầu anh dứt khoát từ chối mọi lời nhờ vả. Nhờ vậy, hôn nhân của Trân trở lại bình yên. Trân thổ lộ, chị rất xúc động trước tình yêu thương và sự bảo vệ của mẹ chồng cũng như nhà chồng.

Vợ chồng Trân suốt 9 năm không có con. Dù mong ngóng nhưng bà Tiên chưa từng gây áp lực cho các con.

Trân nhớ mãi câu nói của bố chồng lúc hấp hối năm 2021, khi vợ chồng chị đã chờ đợi 7 năm: “Không biết đến khi nào, vợ chồng bây mới có đứa con”. Câu nói khiến chị càng thấu hiểu sự mong mỏi của gia đình, đồng thời càng biết ơn sự bao dung của mẹ chồng.

Đến năm 2023, Trân mang thai con đầu lòng. Nghe tin vui, bà Tiên xúc động bật khóc. Sau 11 năm chung sống, giữa bà và con dâu chưa từng có khúc mắc. Với bà, bí quyết để mẹ chồng – nàng dâu hòa thuận chỉ gói gọn trong hai chữ "chân thành".