Ngày 16/10, Công an xã Hải Thịnh (Ninh Bình) cho biết đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, xử lý đối tượng đột nhập chùa Hải Vân trộm tài sản.

Theo đó, 14h cùng ngày, Công an xã nhận được tin báo của Đại đức Thích Thanh Ước, trụ trì chùa Hải Vân về việc đêm 15/10, kẻ gian đã lợi dụng đêm tối, trời mưa, đột nhập vào chùa lấy trộm nhiều tài sản và đồ thờ cúng có giá trị.

Tài sản bị trộm tại chùa Hải Vân được Công an xã Hải Thịnh thu hồi, bàn giao lại cho nhà chùa. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Công an xã Hải Thịnh triển khai lực lượng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra.

Qua 3 giờ tiến hành xác minh, lực lượng công an xác định đối tượng trộm cắp tài sản là L.V.T (SN 1981, trú tại xã Hải An, tỉnh Ninh Bình) và thu hồi được toàn bộ tài sản, trao trả lại cho nhà chùa.

Hiện, Công an xã Hải Thịnh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.