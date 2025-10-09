XEM CLIP:

Kè chắn sóng ở xã Rạng Đông thuộc dự án "Kè lấn biển, hạ tầng kinh tế biển" do UBND huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (cũ) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng, thời gian thi công từ năm 2012 và đến năm 2014 thì hoàn thành.

Ghi nhận của PV ngày 8/10, tuyến kè này cùng hệ thống hạ tầng bị sóng đánh hư hỏng nghiêm trọng do ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Theo người dân địa phương, thời gian đầu sau khi hoàn thành, công trình kè hoạt động ổn định. Tình trạng sạt lở xuất hiện từ năm 2018, sau đó lan rộng và nghiêm trọng dần qua từng năm. Đặc biệt, ảnh hưởng của cơn bão số 10, nước biển dâng cao cùng sóng lớn đã đánh sập thêm nhiều vị trí của tuyến kè.

Đường giao thông và vỉa hè dọc tuyến kè cũng bị sóng hư hỏng, gạch vỡ nằm ngổn ngang.

Cây cối phía trong bờ kè bị sóng và gió biển quật ngã, nằm trơ rễ, để lại khung cảnh tan hoang.

Mái kè bị sóng đánh vỡ vụn, trơ hàm ếch, nhiều vị trí bị sụt lún, tạo thành những hố sâu.

Nhiều khối cấu kiện bê tông bị sóng đánh vỡ, bật tung khỏi vị trí, thậm chí bị cuốn trôi xuống mép nước.

Lãnh đạo UBND xã Rạng Đông cho biết: Tuyến kè này đã bị sóng biển đánh sập nhiều đoạn từ các năm trước. Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua, nước biển dâng cao kèm sóng lớn liên tục dội vào bờ đã khiến tuyến kè sập thêm 300m.