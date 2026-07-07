Sau phiên đấu giá 19 lô đất tại xã Bạch Hà (Nghệ An), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người đến khu đất để xem và tìm hiểu thông tin. Đoạn video thu hút sự chú ý khi ghi nhận hoạt động mua bán, trao đổi giá tại hiện trường.

Toàn cảnh khu đất tại xã Bạch Hà vừa được đấu giá. Ảnh: T.T

Theo tìm hiểu, ngày 3/7, Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt đã tổ chức phiên đấu giá 19 lô đất với tổng diện tích 3.845m2, tại khu quy hoạch vùng chợ Trù cũ xóm 6 và vùng Cựa Làng xóm 7 (thuộc xã Bạch Hà).

Các thửa đất có diện tích từ 172,3m2 đến 266m2, giá khởi điểm dao động từ hơn 1 tỷ đồng đến gần 1,8 tỷ đồng mỗi lô.

Tổng số tiền thu về sau đấu giá đạt hơn 86 tỷ đồng, cao hơn gần 60 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Người trúng đấu giá chủ yếu là người dân ở xã Bạch Hà và xã Văn Kiều, chỉ có một trường hợp đến từ phường Quỳnh Mai (Nghệ An).

Nhiều lô đất có giá trúng cao gấp nhiều lần giá khởi điểm. Trong đó, lô số 2 diện tích 172,3m2 có giá trúng hơn 6,5 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần giá khởi điểm. Phần lớn các lô còn lại cũng được trả cao gấp 2,7-3,8 lần giá ban đầu.

Một số lô đất được rao bán lại chỉ ít ngày sau phiên đấu giá. Ảnh: T.T

Ngày 5/7, ghi nhận của phóng viên tại khu đất vừa đấu giá cho thấy hạ tầng quanh đây vẫn ngổn ngang, hệ thống đường nội khu, cống thoát đang hoàn thiện, nhiều công nhân vẫn đang thi công vỉa hè. Tuyến đường chính chạy qua khu vực cũng đang được nâng cấp, mở rộng.

Trong vai người có nhu cầu mua đất, phóng viên được một người đàn ông giới thiệu là cư dân địa phương chào bán lô số 16, diện tích 198m2, với giá 5,4 tỷ đồng. Trong khi đó, lô đất này vừa được đấu giá thành công với mức hơn 4,2 tỷ đồng.

Người này cho biết lô đất đã qua nhiều người mua và đang được chào bán với giá 5,4 tỷ đồng. PV VietNamNet không có cơ sở kiểm chứng thông tin về số lần chuyển nhượng cũng như mức giá các giao dịch trước đó.

Tuyến đường đi qua khu đất vừa đấu giá đang được mở rộng, cạnh trung tâm phục vụ hành chính công xã Bạch Hà. Ảnh: T.T

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Bùi Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Hà, cho biết, phần lớn người trúng đấu giá là người dân địa phương, song cũng có một số trường hợp là nhà đầu tư hoặc môi giới bất động sản. Sau phiên đấu giá, địa phương ghi nhận một số lô đất được rao bán lại với mức chênh lệch khá lớn.

Trả lời câu hỏi về nguy cơ lướt sóng, đầu cơ và hình thành bong bóng bất động sản, vị Phó Chủ tịch UBND xã cho biết địa phương chưa có đủ thông tin để đánh giá. Theo ông, sau khi đấu giá hoàn tất, các giao dịch chuyển nhượng (nếu có) là sự thỏa thuận giữa các bên nên UBND xã không theo dõi được.

Giới chuyên môn cũng khuyến cáo, sau các phiên đấu giá đất thường xuất hiện tình trạng môi giới hoặc một số nhà đầu tư đưa ra mức giá rao cao để tạo kỳ vọng tăng giá, kích thích tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) của người mua. Tuy nhiên, mức giá rao không đồng nghĩa với giá giao dịch thành công. Thực tế đã có nhiều trường hợp giá đất bị đẩy lên quá cao trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng hạ nhiệt khi lực cầu không theo kịp, khiến người mua sau đối mặt với nguy cơ mắc kẹt vốn.