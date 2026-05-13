Cambridge International Education xác nhận đề thi AS Level Mathematics Paper 12 (mã 9709) trong kỳ thi tháng 6/2026 đã bị chia sẻ sớm trước giờ thi trái quy định tại nhiều khu vực, gồm châu Phi, châu Âu, Trung Đông và Nam Á.

Trong thông báo chính thức, Cambridge cho biết đang khẩn trương điều tra mức độ ảnh hưởng của vụ việc và xem xét các bước xử lý tiếp theo nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo đảm học sinh không bị bất lợi bởi sự cố này”, đại diện Cambridge nêu rõ, đồng thời khẳng định vẫn đang áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của kỳ thi quốc tế.

Trước đó, nhiều học sinh phản ánh đã nhìn thấy đề thi môn Toán AS Level xuất hiện trên mạng xã hội trước giờ làm bài. Một số hình ảnh được lan truyền dưới cả dạng đề gốc và bản đã có lời giải/đáp án. Có thông tin cho rằng đề thi được chia sẻ qua Reddit, WhatsApp và các nền tảng trực tuyến khác chỉ vài giờ trước khi kỳ thi diễn ra.

Các vụ nghi lộ đề thi quốc tế liên tiếp xuất hiện đang gây áp lực tâm lý cho nhiều học sinh trong mùa thi năm nay. Ảnh minh họa: Unsplash

Không chỉ Paper 12, gần đây tiếp tục xuất hiện phản ánh liên quan đến đề thi AS-level Mathematics 9709/52 (Statistics and Probability). Nhiều thí sinh cho biết đề thi họ nhận tại phòng thi trùng khớp với tài liệu đã lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Một số cơ quan truyền thông quốc tế cho biết vụ việc mới nhất đã khiến giới chức giáo dục tại Pakistan phải lên tiếng. Bộ trưởng Giáo dục nước này bày tỏ lo ngại về các vụ nghi rò rỉ đề thi lặp lại nhiều lần, cho rằng điều đó gây áp lực tâm lý lớn cho học sinh và phụ huynh. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu làm việc với đại diện Cambridge để rà soát và bảo đảm quyền lợi thí sinh.

Cambridge cho biết mọi cáo buộc rò rỉ đề đều được điều tra kỹ lưỡng. Tổ chức này cũng khuyến cáo học sinh và phụ huynh chỉ theo dõi các thông báo chính thức, tránh lan truyền thông tin chưa kiểm chứng gây hoang mang.

Đáng chú ý, sau khi điều tra vụ nghi lộ đề trước đó đối với bài thi AS Level Mathematics 9709/12 tổ chức ngày 29/4, Cambridge xác định có cơ sở để tin rằng các phản ánh này không phải vô căn cứ và quyết định tổ chức thi lại vào ngày 9/6.

Cambridge hiện tổ chức hơn 2 triệu lượt thi mỗi năm tại khoảng 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một trong những hệ thống khảo thí quốc tế phổ biến tại nhiều trường quốc tế và song ngữ.

Theo báo Tiền Phong, hiện nay, tại Việt Nam có khoảng gần 100 trường học được Tổ chức Khảo thí Quốc tế Cambridge (CAIE) công nhận là trường thành viên. Trong số này, có khoảng hơn 50 trường có bậc THPT đang triển khai chương trình ở bậc Trung học phổ thông.

Trao đổi với với VietNamNet tối 13/5, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu cho hay, điều này dẫn đến việc những học sinh ở các quốc gia liên quan đều phải thi lại.

Bà Thúy cho hay, môn Toán AS Level là môn gần như 100% học sinh theo chương trình A-Level của trường học, chính vì vậy đều phải thi lại. Theo ước tính của nhà trường, khoảng ít nhất 100 học sinh bị ảnh hưởng bởi việc này. “Đây cũng gần như là môn chủ đạo của học sinh Việt Nam”, bà Thúy nói.

Theo bà Thúy, việc này sẽ khiến mất thời gian tổ chức và ảnh hưởng đến kế hoạch nhà trường, dù nhỏ. “Điều này khiến nhà trường hơi bị động trong kế hoạch nghỉ hè,...”, bà Thúy nói.