Trước sức nóng của hơn 10 nghìn khán giả tại Quảng trường Lâm Viên, các đội thi đã mang đến những tiết mục đặc sắc, cho thấy sự đầu tư chỉn chu, sáng tạo trong cách biên đạo đến phối nhạc, lựa chọn trang phục trình diễn… Trong đó, Remix One Crew gây ấn tượng khi mang đến câu chuyện Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, kết hợp sáng tạo giữa vũ đạo và đạo cụ như mâm vàng, lễ vật, bánh chưng.

Nhóm TS Kids giành giải quán quân Bảng A

Một trong những tiết mục chạm đến cảm xúc khán giả là phần trình diễn của Be Dancer. Giai điệu dân ca như Lý Ngựa Ô, Lý Kéo Chài được lồng ghép khéo léo với nhạc rap hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và năng động trẻ trung. Nhóm còn gây thiện cảm khi khai thác hình ảnh quen thuộc của văn hóa Nam Bộ như nón lá, khăn rằn, biến những đạo cụ mộc mạc thành điểm nhấn giàu cảm xúc trên sân khấu.

Bên cạnh những phần tranh tài sôi động, các tiết mục biểu diễn của ca sĩ Tuấn Hùng, Hải Yến Idol và Trung Hiếu đã mang đến điểm nhấn đáng nhớ cho chương trình.

Quán quân Bảng B thuộc về 212 Nation

Trải qua các màn “so găng” kịch tính, ngôi vị Quán quân Bảng A - Bảng Phong trào mở rộng Dalat Best Dance Crew 2025 - Hoa Sen Home International Cup thuộc về các vũ công nhí đến từ nhóm TS Kids. Giải Á quân thuộc về nhóm 212 Nation Junior Crew. Ngoài ra, Giải ba thuộc về nhóm Ori Stepz Kids. 2 Giải ấn tượng thuộc về Ninekids Đơn Dương và Style 2D Crew. 2 Giải triển vọng là HV - Junior và Athena.

Ở Bảng B, nhóm 212 Nation đã xuất sắc giành được ngôi vị Quán quân. Vị trí Á quân thuộc về AYS Crew. Nhóm CDC của THPT chuyên Bảo Lộc nhận Giải ba.

Kết quả chung cuộc Bảng C, Vortex Dance Crew đăng quang ngôi vị Quán quân. Tiết mục dự thi của nhóm tái hiện bản hùng ca núi rừng Tây Nguyên, tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ với không gian phố núi. Hình ảnh tiếng cồng chiêng, hình tượng con voi được lồng ghép khéo léo xuyên suốt bài nhảy. Từ động tác đến giai điệu, tất cả hòa quyện trong không khí hào hùng, góp phần tôn vinh tinh thần Việt Nam và khơi dậy niềm tự hào văn hóa dân tộc.

Vortex Dance Crew - Quán quân Bảng C mang đến tiết mục đậm màu sắc Tây Nguyên

Nhóm Be Dancer với tiết mục đậm chất Nam Bộ đã ghi danh vào ngôi vị Á quân Bảng C. Giải ba thuộc về nhóm Jaeger Squad của Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH). Hai giải Khuyến khích là Remix One Crew của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và The Grafts của Trường Đại học Hoa Sen.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Dalat Best Dance Crew là cơ hội tuyệt vời để các bạn trẻ Lâm Đồng học hỏi chuyên môn, giao lưu kinh nghiệm với các nhóm nhảy đến từ các tỉnh bạn và các quốc gia khác, từ đó lan tỏa phong trào giải trí lành mạnh trong cộng đồng. Cùng với đó, cuộc thi được tổ chức tiếp tục giới thiệu về mảnh đất Lâm Đồng đến với bạn bè trong và ngoài nước, khẳng định đây là điểm đến an toàn, thân thiện, đáng sống… góp phần kích cầu du lịch địa phương”.

Ông Nguyễn Ngọc Huy - Phó Tổng Giám đốc Trực Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cho biết: “Đây là năm thứ 4 liên tiếp Hoa Sen đồng hành cùng cuộc thi, chúng tôi tự hào bởi Dalat Best Dance Crew - Hoa Sen Home International Cup đã trở thành giải đấu về vũ đạo hiện đại có quy mô hoành tráng, đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam. Cuộc thi đã tạo được ấn tượng tốt đẹp và ghi dấu ấn thương hiệu của công ty đối với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Quay trở lại với chủ đề “Into The Dance Verse - Chinh phục Vũ trụ Vũ đạo”, cuộc thi năm nay mở ra một thế giới - nơi vũ đạo trở thành ngôn ngữ chung, kết nối những trái tim đam mê vũ đạo từ khắp mọi nơi. Đồng thời, cuộc thi tiếp tục thực hiện sứ mệnh cổ vũ tinh thần yêu thích nhảy múa của thế hệ thanh thiếu niên tỉnh Lâm Đồng nói riêng, cả nước nói chung; tạo sân chơi khuyến khích các bạn trẻ vận động, rèn luyện thể chất và tinh thần, hướng đến lối sống tích cực, lành mạnh”.

Dalat Best Dance Crew 2025 - Hoa Sen Home International Cup do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Chương trình được tài trợ bởi Hệ thống Siêu thị Vật liệu Xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home cùng thương hiệu Ống Nhựa Hoa Sen - Dẫn nguồn hạnh phúc (Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen) và ARROW - Thiết bị vệ sinh thông minh.

Ngọc Minh