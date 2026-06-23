Vòng sơ loại Esports Audition hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Sự kiện Audition trở thành môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là một cột mốc mang tính lịch sử đối với cộng đồng Thể thao điện tử nói chung và cộng đồng casual dancing nói riêng.

Để chuẩn bị cho kỳ Đại hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 tại TP.HCM, vòng loại trực tiếp do VTC phối hợp cùng các Sở Văn hóa và Thể thao địa phương tổ chức đã mang đến những màn tranh tài sôi động và đầy kịch tính.

Được tổ chức đồng thời tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang và Quảng Ninh, vòng loại năm nay quy tụ gần 1.000 vận động viên đến từ các Fanclub Audition trên toàn quốc. Quy mô tham gia ấn tượng không chỉ phản ánh sức hút của Audition sau gần hai thập kỷ phát triển mà còn cho thấy sự lớn mạnh của phong trào thi đấu tại nhiều địa phương, tạo tiền đề cho các vận động viên tranh tài ở sân chơi thể thao danh giá nhất Việt Nam.

Các vận động viên phủ kín phòng máy từ sớm để chuẩn bị cho các trận đấu

Sức nóng của giải đấu được đẩy lên ngay từ những vòng đấu đầu tiên khi mỗi địa phương chỉ có một suất đại diện duy nhất tham dự vòng Chung kết. Điều đó đồng nghĩa mọi trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định, buộc các đội tuyển phải thi đấu với phong độ cao nhất.

Nội dung thi đấu đồng đội Fam 3v3 đòi hỏi sự ăn ý ở chế độ Full 8k và Del 3. Trên nền những bản nhạc huyền thoại của Audition có tốc độ dồn dập từ 130 đến 190 BPM, các VĐV đã cống hiến cho người xem những màn rượt đuổi điểm số mãn nhãn. Thể thức thi đấu loại trực tiếp BO3 ở vòng ngoài và BO5 tại trận Chung kết đã mang đến hàng loạt cuộc đối đầu hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng người hâm mộ.

Sự tập trung của các tuyển thủ trong từng trận đấu

Không khí thi đấu sôi động tại 7 địa phương cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào Audition trên toàn quốc. Những tiếng hò reo cổ vũ, những pha xử lý chính xác và tinh thần thi đấu quyết tâm đã góp phần tạo nên một ngày hội thể thao điện tử thực sự, nơi kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần đồng đội được đề cao.

Trải qua một ngày thi đấu căng thẳng, những đại diện xuất sắc nhất - niềm tự hào của 7 Fanclub tỉnh thành - đã lộ diện và nắm trong tay tấm vé thẳng tiến vào Vòng Chung kết Đại hội diễn ra tại TP.HCM.

Danh sách các đội tuyển gồm: Hà Nội (Nguyễn Đình Thuận, Đỗ Hữu Anh, Nguyễn Ngọc Hào), TP.HCM (Ngô Thanh Tuấn, Đinh Anh Tuyết, Nguyễn Đỗ Thành Tài), Đà Nẵng (Huỳnh Văn Can, Thái Nhật Quỳnh, Đỗ Trần Thành Trung), Hải Phòng (Nguyễn Mạnh Cương, Mai Đức Long, Nguyễn Đình Chung), Cần Thơ (Trần Nhật Minh Hậu, Nguyễn Thị Thanh Nga, Phan Gia Nghi), Nha Trang (Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Trần Minh Trang, Dương Thuần Hiệp) và Quảng Ninh (Nguyễn Nhật Trường, Đoàn Ngọc Khánh, Vũ Ngọc Cường).

Chân dung đại diện TP.HCM mang màu cờ sắc áo địa phương tranh tài tại đấu trường quốc gia

Ngay sau vòng loại, danh sách các đội tuyển sẽ được tổng hợp để gửi lên BTC Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Danh sách thi đấu sẽ được công bố dự kiến vào ngày 28/8/2026.

Trước mắt các đội tuyển là hành trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục tấm Huy chương Vàng danh giá, đồng thời khẳng định vị thế của địa phương mình trên đấu trường thể thao điện tử quốc gia.

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Phương Dung