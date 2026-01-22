Báo cáo của Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) ghi nhận sự phát triển về hệ thống thi đấu trong nước, thành tích tại các giải đấu quốc tế lẫn vai trò và vị thế trong các tổ chức thể thao điện tử khu vực và châu lục.

Thể thao điện tử giải trí Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển.

Sang năm 2026, VIRESA xác định nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị lực lượng và tham dự Asiad trong bối cảnh thể thao điện tử và vũ đạo thể thao giải trí (breaking) tiếp tục nằm trong chương trình thi đấu chính thức. VIRESA đặt mục tiêu nhắm đến thành tích cao, qua đó khẳng định vị thế của thể thao điện tử Việt Nam tại đấu trường châu Á.

Ngoài ra, VIRESE đặt mục tiêu năm 2026 đăng cai và tổ chức các sự kiện thể thao điện tử và vũ đạo thể thao giải trí ở cấp độ khu vực Đông Nam Á và châu lục, theo các chuẩn mực tổ chức, quản trị và điều hành tiệm cận hệ thống Olympic và các đại hội thể thao đa môn quốc tế.