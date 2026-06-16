Bước chuyển mình lịch sử

Năm 2026, Quảng Ninh đứng trước bước chuyển quan trọng với chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính tỉnh. Theo lộ trình, các hồ sơ, thủ tục liên quan sẽ được hoàn thiện để báo cáo cấp có thẩm quyền, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Sự chuyển dịch này mở ra giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy Quảng Ninh hướng tới mô hình đô thị hiện đại, xanh, thông minh và bền vững, lấy kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng. Trong đó, Hạ Long tiếp tục giữ vai trò trung tâm đô thị, du lịch và dịch vụ, từng bước chuyển mình từ điểm đến du lịch nổi tiếng thành đô thị biển đa chức năng với hệ sinh thái sống ngày càng hoàn thiện.

Vị thế này được minh chứng bằng những số liệu bứt phá khi toàn tỉnh đón kỷ lục 21,28 triệu lượt khách, mang về doanh thu vượt 57.000 tỷ đồng trong năm vừa qua. Tiếp đà tăng trưởng, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 22 triệu lượt khách với tổng thu đạt 65.000 tỷ đồng.

Là hạt nhân cốt lõi luôn đóng góp hơn một nửa tổng lượng khách và doanh thu toàn tỉnh, Hạ Long sở hữu sức cầu lớn từ thị trường lưu trú cao cấp, tạo bệ phóng vững chắc cho phân khúc bất động sản đô thị sầm uất gắn liền với vịnh biển.

Tuy nhiên, không gian phát triển truyền thống quanh lõi đô thị Hạ Long hiện không còn nhiều dư địa phát triển. Nguyên nhân do các quỹ đất tại Bãi Cháy và Hòn Gai đã bị lấp đầy sau một thập kỷ đô thị hóa nhanh chóng. Bên cạnh đó, địa hình đặc thù "lưng tựa núi, mặt hướng biển" khiến không gian bằng phẳng quanh lõi cũ rất hạn hẹp.

Đồng thời, các quy định nghiêm ngặt nhằm bảo vệ vùng đệm di sản Vịnh Hạ Long cũng khiến việc phê duyệt dự án mới tại lõi cũ trở nên chặt chẽ hơn.

Chính sự khan hiếm này đã biến Vịnh Cửa Lục trở thành hướng dịch chuyển tất yếu, mở ra không gian rộng mở để phát triển các đại đô thị hiện đại mà không ảnh hưởng đến di sản thiên nhiên.

Điểm tựa lớn nhất của khu vực Vịnh Cửa Lục là hệ thống hạ tầng giao thông đang hoàn thiện đồng bộ. Các công trình trọng điểm như cầu Tình Yêu (Cửa Lục 1) và cầu Bình Minh (Cửa Lục 3) đã đưa vào khai thác, giúp rút ngắn khoảng cách hai bờ vịnh và mở rộng không gian đô thị.

Kế hoạch triển khai cầu Cửa Lục 2, hầm xuyên vịnh cùng các tuyến đường bao biển kéo dài sẽ tiếp tục biến Vịnh Cửa Lục thành trục liên kết dân cư, thương mại và dịch vụ đa chức năng, vượt ra ngoài khái niệm nghỉ dưỡng thuần túy.

Đón đầu mạng lưới giao thông chiến lược đó, Noble Palace Ha Long xuất hiện với quy mô 97,36 ha tại phường Cao Xanh, tọa lạc giữa hai trục đường huyết mạch Trần Phú và Trần Thái Tông. Dự án định hướng trở thành biểu tượng đô thị biển mới tầm vóc, hấp thụ toàn bộ làn sóng dịch chuyển dân cư và dòng vốn đầu tư về phía Bắc thành phố.

Noble Palace Ha Long được đầu tư phát triển bởi Vinacominland. Ảnh phối cảnh: Vinacominland

Khẳng định vị thế tâm điểm

Sức hút của dự án Noble Palace Ha Long vừa được chứng minh qua lễ ra quân sôi động. Với lượng khách đăng ký tư vấn tăng nhanh ngay tại sự kiện, dự án khẳng định vị thế tâm điểm, thu hút mạnh mẽ dòng tiền đầu tư đổ về tâm điểm phát triển mới này.

Tại sự kiện, chủ đầu tư khẳng định dự án được phát triển theo triết lý "vì con người". Thay vì chỉ xây dựng các dãy nhà thông thường, Noble Palace Ha Long được thiết kế hài hòa với cảnh quan tự nhiên, đưa cây xanh và không gian thoáng đãng vào từng ngôi nhà.

Kickoff Noble Palace Ha Long định hình chân dung một đô thị biển đa chức năng tại trung tâm Vịnh Cửa Lục.

Các lợi thế cạnh tranh cốt lõi của dự án được thể hiện rõ nét qua vị trí kết nối giao thông thuận tiện. Nằm ngay điểm nối giữa khu Hòn Gai cũ và vùng mở rộng phía Bắc, dự án giúp cư dân dễ dàng di chuyển qua hệ thống cầu và đường bao biển.

Yếu tố thẩm mỹ cũng được chú trọng với kiến trúc Châu Âu sang trọng. Các dãy biệt thự, nhà liền kề và nhà phố thương mại (shophouse) mang phong cách cổ điển, tạo nên diện mạo đẹp mắt bên mặt nước Cửa Lục.

Bên cạnh đó, đây là mô hình đô thị đa chức năng với các sản phẩm đáp ứng tốt cả nhu cầu để ở, tự kinh doanh, làm văn phòng hoặc cho khách du lịch thuê lại. Mảnh ghép hoàn thiện cho dự án là hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ.

Toàn khu sở hữu đường nội bộ rộng rãi, vỉa hè lát đá tự nhiên, phố đi bộ mua sắm sầm uất cùng công viên bên mặt nước và hệ thống quản lý thông minh.

Noble Palace Ha Long được đầu tư phát triển bởi Vinacominland. Ảnh phối cảnh: Vinacominland

Theo các chuyên gia, khi quỹ đất tại lõi đô thị Hạ Long không còn nhiều, các dự án có vị trí thuận lợi và cam kết pháp lý như Noble Palace Ha Long sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh lớn. Công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị biển mới của Hạ Long, tạo động lực bứt phá cho khu vực Vịnh Cửa Lục, đồng thời góp phần định hình diện mạo hiện đại cho toàn tỉnh Quảng Ninh.

(Nguồn: Vinacominland)