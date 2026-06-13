Trong tổng số 22 dự án dự kiến triển khai, có 2 dự án chuyển tiếp từ Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025 và 20 dự án đăng ký mới.

Phần lớn các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục nhằm giải quyết áp lực gia tăng dân số và nhu cầu học tập ngày càng lớn tại khu vực Hà Đông.

Hai dự án chuyển tiếp gồm mở rộng, xây dựng nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ cho Trường THCS Văn Quán; dự án Đường kết nối khu đất dịch vụ Hà Trì.

Bên cạnh đó, nhiều trường học hiện hữu sẽ được mở rộng hoặc cải tạo như Trường THCS Vạn Phúc, Trường THCS Hà Đông, Trường Mầm non Hoa Sen, Trường Mầm non Quang Trung, Trường Mầm non Yết Kiêu, Trường THCS Lê Lợi, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong và Trường THCS Văn Khê.

Đáng chú ý, một số cơ sở công lập hiện hữu sẽ được chuyển đổi công năng để phục vụ giáo dục. Trong đó, khu nhà đất thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sẽ được cải tạo để mở rộng Trường THCS Hà Đông; trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũ tại số 30 Tô Hiệu được quy hoạch xây dựng trường mầm non mới.

Ngoài việc mở rộng các trường hiện hữu, thành phố cũng dự kiến xây dựng thêm một trường học mới trên khu đất số 16 đường Thanh Bình.

Cùng với giáo dục, hệ thống hạ tầng giao thông cũng được ưu tiên đầu tư với nhiều dự án kết nối các khu dân cư, khu đô thị và đất dịch vụ.

Danh mục gồm các tuyến đường kết nối khu đất dịch vụ LK21, LK26, HT5 tại khu vực La Khê; tuyến đường kết nối đất dịch vụ La Khê ra cầu Chùa Ngòi; hoàn thiện nút giao khu đô thị Văn Khê với đường Ngô Quyền; nút giao khu giãn dân Phúc La với đường Phùng Hưng; nút giao khu dân cư Ngô Thì Nhậm với Quốc lộ 6 và tuyến kết nối từ khu đô thị Nam La Khê tới đường Phan Đình Giót.

Các dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư hiện hữu với hệ thống giao thông chính của khu vực.

Ngoài trường học và giao thông, Hà Nội cũng dự kiến triển khai một số dự án hạ tầng xã hội tại phường Hà Đông. Trong đó có dự án xây dựng nhà tang lễ và hoàn chỉnh nghĩa trang nhân dân; xây dựng vườn hoa kết hợp bãi đỗ xe trên phố Hoàng Văn Thụ; công viên cây xanh kết hợp khu thể dục thể thao ngoài trời.

Quần thể di tích Bia Bà - một địa chỉ văn hóa, tín ngưỡng nổi tiếng của Hà Đông - cũng nằm trong danh mục được tu bổ, tôn tạo, góp phần bảo tồn các giá trị lịch sử và văn hóa của địa phương.