Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 495 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào chiều nay (3/3), Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 vé số đã trúng giải độc đắc trị giá 6.460.582.500 đồng (gần 6,5 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 495 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào chiều nay là 15 - 16 - 28 - 31 - 32 và số đặc biệt là 10.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc Lotto 5/35 gần 6,5 tỷ đồng.

Vietlott cho hay, chủ nhân của tấm vé trúng giải độc đắc trị giá gần 6,5 tỷ đồng nói trên sống tại tỉnh Đồng Tháp.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người này nhận về là hơn 5,8 tỷ đồng.

Bên cạnh giải độc đắc trị giá gần 6,5 tỷ đồng, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 495 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm qua, Vietlott còn tìm được 5 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 37 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 130 người trúng giải tư với trị giá 100.000 đồng/giải, 1.433 người trúng giải năm trị giá 30.000 đồng/giải và 9.569 người trúng giải khuyến khích trị giá 10.000 đồng/giải.