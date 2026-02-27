Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.477 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (27/2), Hội đồng quay thưởng đã xác định 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 35.265.228.500 đồng (hơn 35,2 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay chứa dãy số may mắn 02 - 04 - 08 - 15 - 17 - 28.

Vietlott tìm được khách hàng trúng độc đắc hơn 35 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền hơn 3,5 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 31,7 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay lần thứ 1.477 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối nay, bên cạnh giải Jackpot trị giá hơn 35 tỷ đồng, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 28 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.592 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 26.607 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.