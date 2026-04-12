Ngày 12/4, tại Đà Nẵng diễn ra lễ bế mạc vòng chung kết Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 7 năm 2026.

Cuộc thi do Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Hội Tin học Việt Nam, ICPC Việt Nam, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng tổ chức.

Cuộc thi thu hút 3.046 học sinh từ 502 trường trên cả nước tham gia vòng tuyển chọn. Từ đó, 996 thí sinh từ 248 trường vào vòng chung kết, tranh tài ở 4 bảng gồm AI Challenge, Siêu cúp, Chuyên Tin và Không chuyên Tin.

Trong đó, bảng AI Challenge có 53 đội (158 thí sinh); Siêu cúp 146 thí sinh; Chuyên Tin 233 thí sinh; Không chuyên Tin 459 thí sinh.

Các thí sinh tranh tài tại vòng chung kết Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên 2026. Ảnh: V.H

Phó Hiệu trưởng VKU Huỳnh Ngọc Thọ cho hay, cuộc thi năm nay quy tụ nhiều học sinh xuất sắc, thể hiện năng lực chuyên môn, tư duy logic và tinh thần cạnh tranh lành mạnh.

Kết quả, ở bảng AI Challenge, đội DoHaRaNa (Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia TPHCM) giành chức vô địch; đội 9Try (Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) đoạt giải Nhất.

Ở các bảng cá nhân, ban tổ chức trao hàng trăm huy chương vàng, bạc, đồng cho các thí sinh xuất sắc.

Ba giải Nhất toàn đoàn thuộc về Trường THPT Chi Lăng (Gia Lai), Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Quảng Ngãi) và Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia TPHCM.

Các thí sinh giành huy chương vàng ở bảng Siêu cúp. Ảnh: V.H

Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Giám đốc ICPC Việt Nam Nguyễn Long đánh giá cao quy mô và chất lượng kỳ thi, cho rằng cuộc thi được tổ chức bài bản, tiệm cận chuẩn mực quốc tế, nổi bật với hình thức thi đồng đội ở bảng AI Challenge.

Ông cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều học sinh xuất sắc, trong đó có thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và các thí sinh tham dự kỳ thi quốc tế. Đáng chú ý, sự tham gia của nhiều trường ở vùng sâu, vùng xa cho thấy sức lan tỏa của phong trào học tập, nghiên cứu tin học và thúc đẩy cơ hội tiếp cận công nghệ cho học sinh trên toàn khu vực.

Trong khuôn khổ sự kiện, Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) công bố đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, đáp ứng 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí theo quy định của Bộ GD-ĐT, do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU-CEA) thực hiện.. Đây là dấu mốc khẳng định chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường, đồng thời là cơ sở để VKU tiếp tục nâng cao chất lượng, hướng tới các chuẩn mực khu vực và quốc tế.