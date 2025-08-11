Ngày 11/8, tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai), UBND tỉnh đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương và trao tặng phần thưởng trị giá 100 triệu đồng cho em Lê Kiến Thành, nam sinh đoạt Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế 2025 tại thủ đô Sucre, Bolivia.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chúc mừng em Lê Kiến Thành về thành tích giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế năm 2025. Ảnh: CTV

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chúc mừng và khen ngợi em Lê Kiến Thành, đồng thời gửi lời cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và phụ huynh em Lê Kiến Thành đã dày công giáo dục, bồi dưỡng.

“Chiến thắng này không chỉ mang lại niềm vinh dự cho gia đình, nhà trường, mà còn góp phần làm rạng danh quê hương và đất nước Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Tỉnh Gia Lai tự hào về em - một tấm gương tiêu biểu cho tinh thần hiếu học, khát vọng vươn lên và hội nhập toàn cầu”, ông Lâm Hải Giang nói.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn khen thưởng học sinh Lê Kiến Thành. Ảnh: CTV

Tại buổi tuyên dương, em Lê Kiến Thành bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô cùng gia đình - những người luôn là điểm tựa vững chắc giúp em theo đuổi đam mê. Hành trình chinh phục Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế 2025 không chỉ là những giờ luyện tập miệt mài, mà còn là quá trình rèn luyện sự kiên trì và khả năng tập trung cao độ.

Theo Lê Kiến Thành, thử thách lớn nhất khi đặt chân đến Bolivia là sự chênh lệch múi giờ và giá lạnh khiến em mất ngủ vì mệt mỏi. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần vững vàng, em đã nhanh chóng thích nghi để hoàn thành bài thi tốt nhất.

Trong thời gian học tại THPT chuyên Lê Quý Đôn, Lê Kiến Thành đạt nhiều thành tích nổi bật như: Giải Nhất Tin học cấp tỉnh lớp 12 và giải Nhì quốc gia môn Tin học năm 2022-2023; giải Nhất Tin học cấp tỉnh và quốc gia, giải Nhất bảng chuyên Kỳ thi Tin học trẻ toàn quốc lần XXIX năm 2023-2024; Huy chương Vàng ICPC National và ICPC Regional Asia Hanoi năm 2024; cùng Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế năm 2025.

Lê Kiến Thành hy vọng tấm huy chương của mình sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dám ước mơ và dấn thân vì đam mê. Ảnh: CTV

Kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế 2025 diễn ra từ ngày 27/7 đến 3/8 tại thủ đô Sucre, Bolivia. Đoàn Việt Nam có 4 thí sinh tham dự và đều đoạt giải là: Lê Kiến Thành giành Huy chương Vàng; Đặng Huy Hậu (Trường THPT chuyên Thăng Long, Lâm Đồng) và Nguyễn Bùi Đức Dũng (Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) đều giành Huy chương Bạc; Huy chương Đồng thuộc về Ninh Quang Thắng (Trường THPT chuyên Hạ Long - Quảng Ninh).