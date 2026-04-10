Ngày 10/4, PGS.TS Nguyễn Xuân Huy, Chánh Văn phòng Đại học Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ sự cố liên quan đến cuốn “Vở bài tập Tin học lớp 3” của Nhà xuất bản Đại học Huế chứa đường link dẫn tới nội dung không phù hợp.

Bìa cuốn sách có chứa đường link trang web có nội dung không phù hợp. Ảnh: N. Vương

Theo ông Huy, trước đó, trang web để học sinh thực hành vẫn hoạt động bình thường nhưng sau đó đã bị thay đổi nội dung bất thường.

Sau khi nắm bắt thông tin, Đại học Huế đã chỉ đạo Nhà xuất bản phối hợp các đơn vị liên quan rà soát. Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Huế đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc và báo cáo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để điều tra, xử lý.

“Từ năm 2022, trang web trong sách là đúng, sau đó đã bị một bên thứ ba chiếm quyền sử dụng. Sự việc lần này khá nghiêm trọng. Chiều 9/4, phía nhà xuất bản và chủ biên đã làm việc với PA03 và báo cáo Bộ Công an”, ông Huy thông tin thêm.

Trước đó, trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh phản ánh cuốn vở bài tập Tin học nêu trên chứa liên kết dẫn người truy cập tới trang web có nội dung không phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Cụ thể, ở câu 3, trang 59 có đường dẫn mang tên thiếu nhi nhưng khi truy cập lại dẫn tới trang web không lành mạnh và hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài.