Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.276 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (2/12), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 84.266.750.100 đồng (gần 84,3 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Song hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 4.695.950.200 đồng (gần 4,7 tỷ đồng).

Vietlott tìm được 1 vé số trúng độc đắc trị giá gần 4,7 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.276 của loại hình xổ số Power 6/55 là 16 - 20 - 24 - 36 - 51 - 54 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 10.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 16 - 20 - 24 - 36 - 51 - 54. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 10.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là hơn 4,2 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 4,7 tỷ đồng, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.276 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 17 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 877 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 19.908 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.