Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.438 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (28/11), Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 61.756.239.000 đồng (gần 62 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.438 của sản phẩm Mega 6/45 vào tối nay chứa dãy số may mắn 02 - 09 - 17 - 23 - 39 - 41.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc gần 62 tỷ đồng

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền gần 6,18 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 55,6 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay lần thứ 1.438 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào hôm nay, ngoài giải Jackpot trị giá gần 62 tỷ đồng nói trên, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 35 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.784 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 28.679 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Người trúng thưởng có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.