Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.367 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (4/7), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 82.990.621.200 đồng (gần 83 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 2 tấm vé cùng trúng giải độc đắc Jackpot 2 trị giá 8.288.784.250 đồng (gần 8,3 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.367 của loại hình xổ số Power 6/55 là 13 - 15 - 18 - 23 - 31 - 43 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 41.

Vietlott tìm được 2 tấm vé cùng trúng Jackpot 2 trị giá gần 8,3 tỷ đồng.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 13 - 15 - 18 - 23 - 31 - 43. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 41.

Theo quy định, 2 vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà mỗi người trúng giải độc đắc Jackpot 2 vào hôm nay nhận về là hơn 3,7 tỷ đồng.

Bên cạnh giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 8,3 tỷ đồng, ở kỳ quay số lần thứ 1.367 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 27 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.441 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 27.255 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.