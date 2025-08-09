Tại bang Kerala (Ấn Độ), một đoạn video đang gây chú ý khi ghi lại cảnh một người đàn ông chặn xe ngay tại trạm thu phí Paliyekkara, huyện Thrissur, sau khi bị kẹt xe hơn 1 giờ 30 phút và lỡ giờ tổ chức viếng và đưa tang cha vợ.

Người này bức xúc vì dù đường xuống cấp nghiêm trọng do thi công mở rộng cao tốc, trạm vẫn thu phí. Anh tranh cãi gay gắt với nhân viên thu phí, khẳng định đã trễ mất giờ viếng lễ tang cha vợ nên “không còn lý do gì để đi tiếp”. Anh ta từ chối di chuyển xe, thậm chí thách thức gọi cảnh sát đến bắt mình.

Trước đó, nhiều tài xế cũng bức xúc với tình trạng ùn tắc kéo dài trên tuyến Edappally- Mannuthy, đặc biệt tại trạm Paliyekkara. Nhiều đơn kiện đã được gửi lên Tòa án Tối cao bang Kerala, cho rằng việc tiếp tục thu phí khi đường hư hỏng là vô lý.

Mới đây, tòa án đã yêu cầu tạm ngừng thu phí tại trạm này trong bốn tuần để xem xét. Các đơn kiện cũng phản đối việc tăng phí mà không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng ban đầu.

Bảo Ngọc (theo Cartoq)

