Ngày 27/10, bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (đơn vị vận hành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, TPHCM) xác nhận có thông tin về việc hành khách hành hung nhân viên bảo vệ trên tàu metro.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17h06 ngày 26/10, trên tàu số 1604, đoạn qua ga Thủ Đức. Nạn nhân là anh T.H.N.M, nhân viên bảo vệ thuộc Công ty Bảo vệ Thái Long.

"Sự việc mâu thuẫn giữa hành khách và nhân viên bảo vệ xảy ra khi nhân viên nhắc nhở khách đi tàu gây mất trật tự, làm ảnh hưởng người xung quanh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công ty đã thông tin đến Công an phường Thủ Đức theo quy chế phối hợp. Lực lượng công an cũng đã có mặt tại hiện trường và tiếp nhận, xử lý vụ việc theo quy định", bà Tâm thông tin.

Hình ảnh bảo vệ metro Bến Thành - Suối Tiên bị hành khách hành hung trên tàu. Ảnh: HN

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 thanh niên dùng tay, chân tấn công một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ trên tàu metro số 1. Người bảo vệ chỉ biết ôm đầu chịu đựng và ngã xuống đất.

Mặc dù nhiều hành khách trên cùng toa tàu cố gắng can ngăn, nhưng hai thanh niên vẫn tiếp tục hành hung người bảo vệ.

Toàn bộ vụ việc được hành khách trên tàu ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Hiện Công an phường Thủ Đức đã vào cuộc, xác minh và mời các bên liên quan đến làm việc.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc nam bảo vệ nhắc nhở một cháu bé không được để chân lên thanh sắt giữa toa tàu. Sau đó, hai thanh niên đi cùng cháu bé đã có lời qua tiếng lại với người bảo vệ, dẫn đến hành vi bạo lực.