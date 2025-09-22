Sự việc xảy ra vào khoảng 5h10 sáng nay (22/9), tại khu vực đường Xuân Hồng (gần giao lộ Trường Chinh - Xuân Hồng), thuộc phường Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Đây là công trường thi công gói thầu XLTN2 của dự án metro Bến Thành - Tham Lương, từ ga S7 (ga Bảy Hiền) đến ga S11 (ga Tân Bình). Nạn nhân được xác định là ông N.V.T (51 tuổi).

Công trường thi công dự án metro Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: TK.

Theo báo cáo từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), trong lúc ông T. đang tái lập mặt đường, một chiếc xe cuốc bất ngờ va đập vào đầu, khiến ông bị chấn thương nặng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông T. đứng tại vị trí điểm mù phía sau xe cuốc, dẫn đến tài xế không thể quan sát khi điều khiển phương tiện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị thi công đã khẩn trương gọi xe cấp cứu 115. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế có mặt, nạn nhân đã tử vong tại hiện trường.

Đại diện nhà thầu cho biết đã gặp gỡ và hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.