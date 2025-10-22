Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam).

Cơ quan Công an đề nghị truy tố 11 bị can, trong đó bà Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (Phó TGĐ), Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Có 8 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 9/2024 đến 17/12/2024, Trần Thị Hoàn (40 tuổi, ở Lào Cai) đã thỏa thuận với người có tên là "Bà Béo" và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Trong đó, bà Hoàn mua từ "Bà Béo" hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng.

Để thực hiện việc mua bán vàng lậu, "Bà Béo" và Hải thuê người nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, đưa về trụ sở Công ty Hoàn Huế, giao cho một số người nhận, kiểm tra trọng lượng, sử dụng khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng; cập nhật số lượng vào bảng excel để theo dõi... rồi mang vàng về Hà Nội giao cho khách hàng.

Ảnh minh họa

Vi phạm về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng

Kết quả điều tra xác định, tại Công ty Vàng Việt Nam, các bị can My và Thuyết trực tiếp liên hệ và thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng, trong đó có nhiều nguồn hàng không kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Đối với những giao dịch này, My và Thuyết chỉ đạo kế toán không hạch toán vào báo cáo thuế mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm quản lý vàng.

Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, hoặc thông qua tài khoản của 30 người thân, quen của bị can My và Thuyết cho mượn, sau đó giao cho nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý, cập nhật trên phần mềm.

Đối với các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, My và Thuyết chỉ đạo kế toán hạch toán vào phần Vacom, sử dụng tài khoản của công ty để thanh toán, đồng thời loại bỏ toàn bộ giao dịch không có chứng từ trên báo cáo thuế.

CQĐT cho rằng, bà Trần Như My là người giữ vị trí cao nhất tại Công ty Vàng Việt Nam, đã chỉ đạo bị can Phùng Thị Thuyết, Nguyễn Thị Hợp dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán; khai man, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ để kê khai báo cáo thuế đối với những giao dịch không có hóa đơn, chứng từ.

Việc này làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp của Công ty Vàng Việt Nam, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Bị can Phùng Thị Thuyết với vai trò là phó tổng giám đốc, người trực tiếp điều hành hoạt động của công ty theo ủy quyền của tổng giám đốc đã giúp bà Trần Như My tổ chức, điều phối việc thanh toán qua hệ thống tài khoản cá nhân của nhiều người thân quen; hợp thức hóa chứng từ và chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp loại trừ, không hạch toán đầy đủ để kê khai báo cáo thuế đối với những giao dịch không có hoá đơn, chứng từ, làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp của Công ty Vàng Việt Nam, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị can Nguyễn Thị Hợp với vị trí kế toán trưởng, có trách nhiệm ghi nhận, phản ánh trung thực, đầy đủ các hoạt động tài chính của công ty.

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của bị can My và Thuyết, Hợp đã thực hiện việc hạch toán chọn lọc, chỉ cập nhật các giao dịch có hóa đơn chứng từ vào phần mềm Vacom, đồng thời loại bỏ toàn bộ giao dịch không có hóa đơn, chứng từ, chỉ theo dõi riêng trên phần mềm quản lý vàng; khai man, để ngoài sổ kế toán doanh thu thực tế.

Ngoài ra, Hợp trực tiếp ký xác nhận báo cáo tài chính, báo cáo thuế với tư cách Kế toán trưởng, trong đó loại trừ, không hạch toán đầy đủ đối với những giao dịch không có hóa đơn, chứng từ, làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp của Công ty Vàng Việt Nam, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền hơn 5 tỷ đồng.