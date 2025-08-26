Trước đó, vào cuối năm 2024, chiếc ô tô Toyota do Cao Văn Chức (ở Tây Ninh) điều khiển đang dừng đỗ ở khu vực Bệnh viện Nhi TPHCM bị rơi vào “tầm ngắm” của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Kiểm tra xe ô tô này, cảnh sát phát hiện, thu giữ 5.000 USD và 1 bọc nilon màu đen, bên trong chứa 2 bọc nilon cuốn băng dính có 9 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng hơn 8,9 kg.

Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, trú tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, tỉnh An Giang) đang vận chuyển 12 thỏi kim loại màu vàng bằng xuồng máy tại kênh Vĩnh Tế, An Giang.

Ngay sau đó, một số tiệm vàng ở của các đối tượng có liên quan tại Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và TPHCM bị khám xét. Cảnh sát đã thu giữ 7 thỏi vàng có trọng lượng 13,9 kg; hơn 1,4 triệu USD, hơn 16 tỷ đồng cùng phương tiện chế tác vàng và một số đồ vật khác. Từ đây, hành vi phạm tội của 2 đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia bị 'lộ sáng'.

Các đối tượng trong đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia. Ảnh: Công an cung cấp.

Cáo buộc cho rằng, từ 6-17/12/2024, các đối tượng tại Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và TPHCM đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113 kg vàng trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Trong đó, đường dây do Nguyễn Hoàng Sa (SN 1980, quê Hà Nội) tổ chức, cầm đầu cùng Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981) và 8 đối tượng khác đã buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang 36kg vàng trị giá hơn 79 tỷ đồng.

Đường dây do Nguyễn Minh Trí (SN 2000, quê An Giang) tổ chức, cầm đầu cùng Nguyễn Văn Sang và 4 đối tượng khác đã buôn lậu 77kg vàng trị giá hơn 172 tỷ đồng.

Lộ diện 2 “trùm” buôn lậu vàng xuyên quốc gia

CQĐT làm rõ, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu nhập lậu phục vụ hoạt động kinh doanh, các đầu mối tiêu thụ vàng trong nước gồm Lê Huy Phương (cửa hàng vàng Hai Bòn tại An Giang), Huỳnh Cẩm Chương (cửa hàng vàng Thành Trung tại Cà Mau), Phạm Ngọc Thắng (đấu mối phân phối vàng cho khách hàng tại Hà Nội) và Đặng Thị Thanh Huệ (cửa hàng vàng Kim Nam tại TPHCM) đã thỏa thuận với Nguyễn Hoàng Sa về việc mua vàng nguyên liệu tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Theo đó, Sa thuê Nguyễn Hữu Nghĩa dùng xuồng máy vận chuyển USD sang Campuchia giao cho đối tượng người Campuchia tên là Xây rồi nhận vàng vận chuyển về Việt Nam.

Tiền USD và vàng được Nghĩa giấu kín dưới bộ phận động cơ của xuồng máy để tránh bị phát hiện. Sau khi vận chuyển vàng về Việt Nam, Nghĩa giao cho vợ là Lê Thị Kim Xuyên để Xuyến giao vàng cho các cá nhân, để rồi sau đó, các cá nhân này dùng xe ô tô vận chuyển vàng về các tỉnh An Giang, Cà Mau, TPHCM giao cho người của Sa và nhận tiền mang về giao cho Nghĩa.

Các đầu mối tiêu thụ vàng buôn lậu trong nước có thể chuyển tiền USD trước cho Sa để đặt mua hàng hoặc Sa ứng trước trả cho đầu mối bên Campuchia, sau khi hoàn thành việc giao vàng tại Việt Nam sẽ nhận tiền thanh toán sau.

Đến ngày 17/12/2024, theo chỉ đạo của Sa, Nghĩa sang Campuchia nhận 12kg vàng lậu, trị giá hơn 26 tỷ đồng để đưa về Việt Nam, khi điều khiển xuồng máy qua kênh Vĩnh Tế thì bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Sau khi Nghĩa bị bắt, Nguyễn Hoàng Sa đã bỏ trốn.

CQĐT xác định, chủ cửa hàng vàng Hai Bòn đã giao dịch, thỏa thuận đặt mua 6kg vàng nhập lậu từ Sa với giá hơn 13 tỷ đồng; Phạm Ngọc Thắng đã đặt mua 10kg vàng, tổng trị giá hơn 22 tỷ đồng; chủ cửa hàng vàng Thành Trung đặt mua 11kg vàng trị giá hơn 24 tỷ đồng; chủ cửa hàng vàng Kim Nam đã giao dịch, thỏa thuận mua vàng nhập lậu của Sang số lượng 9kg vàng, trị giá hơn 19 tỷ đồng.

Đối với đường dây buôn lậu vàng qua biên giới tỉnh Long An, CQĐT xác định, cuối năm 2023, Nguyễn Minh Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới. Thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu của các đối tác kinh doanh vàng, Trí biết Van Hear (người Campuchia) là đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia.

Khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Chí Khoa (chủ tiệm vàng Anh Khoa ở TPHCM) và Phạm Ngọc Thắng (đầu mối phân phối vàng ở Hà Nội) đã móc nối với với Trí để liên hệ với Van Hear hỏi giá, sau đó chuyển tiền cho Trí để mua vàng từ Campuchia.

Cáo buộc cho rằng, Trí đã buôn lậu 77kg vàng trị giá hơn 172 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam bán cho Khoa 29kg vàng trị giá hơn 64 tỷ đồng; bán cho Thắng 48kg vàng trị giá hơn 107 tỷ đồng, thu lợi bất chính 26.920 USD (tương đương 652 triệu đồng).