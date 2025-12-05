Sáng nay (5/12), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) về tội Giết người và Hủy hoại tài sản. Hùng là người đã đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương vào đêm 18/12/2024.

Trước đó, ngày 17/11, vụ án được đưa ra xét xử và đã phải tạm hoãn do vắng nhiều người bị hại. Tại phiên tòa hôm đó, bị cáo có thái độ kỳ lạ khi hoàn toàn im lặng trước các câu hỏi của vị chủ tọa phiên tòa, dù trước đó vẫn trả lời câu hỏi của luật sư khi phiên tòa chưa bắt đầu.

Tại phiên tòa lần này, bị cáo trả lời rõ ràng, mạch lạc, cho biết từng bị xét xử tội Cướp tài sản vào năm 1998 và nhận án về tội Trộm cắp tài sản vào năm 2005.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Tại phiên xét xử, một người đại diện gia đình bị hại cho hay, gia đình đã có đơn đề nghị làm rõ về nghi vấn có người bỏ tiền thuê người đốt quán. Trong khi đó, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) khẳng định chưa nhận được đơn nào có nội dung như vậy. Hội đồng xét xử (HĐXX) sau khi hội ý tiếp tục đặt nhiều câu hỏi với gia đình người bị hại.

Trả lời HĐXX, đại diện một gia đình bị hại cho biết: ngày 11/6/2025, một người đàn ông lạ tìm đến nhà bà, kể rằng từng được một người thuê đốt quán với giá 30 triệu đồng nhưng ông đã từ chối và nói là trả 50 triệu đồng cũng không làm.

Gia đình người bị hại cho biết thêm, họ đã quay lại được cuộc đối thoại với người đàn ông lạ mặt và nộp đoạn video đó cho HĐXX.

Trước việc xuất hiện chứng cứ điện tử mới, HĐXX cho rằng đây là tình tiết mới cần giám định nên quyết định hoãn tòa, yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đốt quán khiến 11 người tử vong

Theo cáo buộc, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia.

Tại quán, Hùng gọi 1 lon bia và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng, nhưng bị cáo nói không có tiền.

Thấy vậy, một người khách (không xác định được nhân thân) đi đến bảo Hùng: “Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?”. Vừa nói dứt lời, người này tát vài cái vào mặt Hùng và nói: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau khi bị tát, Cao Văn Hùng rời khỏi quán.

Đến khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng ngồi uống bia một mình.

Khi đó, ngoài một số nhân viên của quán, còn có hai nhóm khách khác. Vào quán, Hùng gọi 1 chai bia, 1 bao thuốc lá. Sau khi uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai.

Tiếp đó, một người đàn ông tên C. đi đến nói với Hùng: “Chú đi về đi, chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự ở đây”. Trong khi đó, anh Lê Văn Ngọc (là khách của quán) đi đến và gọi Hùng ra ngoài cửa để nói chuyện, ông C. và một người khác tên D. đi theo. Tại đây, anh Ngọc đánh Hùng thì được can ngăn nên dừng tay. Sau đó, anh Ngọc, ông C. và anh D. đi vào trong quán tiếp tục uống bia và hát.

Do bực tức vì bị đánh, Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua xô nhựa loại 15 lít rồi vẫy xe taxi đến cây xăng mua xăng. Hùng quay lại trước cửa nhà số 413 đường Phạm Văn Đồng rồi đi bộ, xách xô xăng đến trước cửa quán ở nhà số 258.

Lúc này, trong quán đang có 2 nhân viên và 14 khách. Hùng đổ xăng ra trước cửa quán rồi lấy bật lửa trong túi quần, ngồi xuống châm lửa vào xăng ở dưới nền đường khiến xăng bùng cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax.

Hậu quả vụ cháy khiến 11 người tử vong và 4 người bị thương; đồng thời gây hư hỏng 1 ô tô, 8 xe mô tô và nhiều đồ vật, tài sản. Cơ quan điều tra xác định có 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện là tài sản của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax bị hư hỏng hoàn toàn. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, ngày hôm sau (19/12/2024), Cao Văn Hùng đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.