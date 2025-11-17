Sáng 17/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Tại phần thẩm tra lý lịch, đối tượng đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong hoàn toàn im lặng trước các câu hỏi của HĐXX và luật sư.

Trước câu hỏi của HĐXX: “Sức khỏe của bị cáo có tốt không?”, Cao Văn Hùng cũng chỉ lặng thinh. Cán bộ dẫn giải cho biết theo báo cáo của bệnh viện, sức khỏe của bị cáo ổn định.

Trước khi phiên tòa bắt đầu, khi luật sư hỏi, bị cáo nói: "Bị cáo mắt mờ, tai điếc". Tại phiên tòa hôm nay, 6 người bị hại và 4 người đại diện người bị hại vắng mặt. Ở hàng ghế đầu, dành cho người bị hại và đại diện người bị hại, nhiều tiếng sụt sịt, khóc nấc... Có người bày tỏ sự bức xúc: "Sao lúc giết người hung hăng thế, ra tòa thì không nói gì...".

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Đại diện VKS cho rằng đây là vụ án nghiêm trọng, nhiều người bị hại và đại diện người bị hại vắng mà không có lý do. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của phía bị hại, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét hoãn phiên tòa.

Các luật sư cũng cho rằng vì vắng nhiều bị hại, bị cáo lại đang trong tình trạng “hỏi không trả lời” nên đề nghị HĐXX cho hoãn tòa. Cán bộ dẫn giải cho biết, theo báo cáo của bệnh viện, sức khỏe của bị cáo ổn định.

Sau khi nghỉ hội ý, HĐXX quyết định cho hoãn tòa để đảm bảo quyền lợi của phía bị hại. Chủ tọa cho hay phiên xử sẽ được mở lại vào ngày 5/12.

Những cái chết oan uổng

Theo cáo buộc, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia.

Tại quán, Hùng gọi 1 lon bia và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng, nhưng bị cáo nói không có tiền.

Thấy vậy, một người khách (không xác định được nhân thân) đi đến bảo Hùng: “Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?”. Vừa nói dứt lời, người này tát vài cái vào mặt Hùng và nói: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau khi bị tát, Cao Văn Hùng rời khỏi quán.

Đến khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng ngồi uống bia một mình.

Khi đó, ngoài một số nhân viên của quán, còn có hai nhóm khách khác. Vào quán, Hùng gọi 1 chai bia, 1 bao thuốc lá. Sau khi uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai.

Tiếp đó, một người đàn ông tên C. đi đến nói với Hùng: “Chú đi về đi, chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự ở đây”. Trong khi đó, anh Lê Văn Ngọc (là khách của quán) đi đến và gọi Hùng ra ngoài cửa để nói chuyện, ông C. và một người khác tên D. đi theo. Tại đây, anh Ngọc đánh Hùng thì được can ngăn nên dừng tay. Sau đó, anh Ngọc, ông C. và anh D. đi vào trong quán tiếp tục uống bia và hát.

Do bực tức vì bị đánh, Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua xô nhựa loại 15 lít rồi vẫy xe taxi đến cây xăng mua xăng. Hùng quay lại trước cửa nhà số 413 đường Phạm Văn Đồng rồi đi bộ, xách xô xăng đến trước cửa quán ở nhà số 258.

Lúc này, trong quán đang có 2 nhân viên và 14 khách. Hùng đổ xăng ra trước cửa quán rồi lấy bật lửa trong túi quần, ngồi xuống châm lửa vào xăng ở dưới nền đường khiến xăng bùng cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax.

Hậu quả vụ cháy khiến 11 người tử vong và 4 người bị thương; đồng thời gây hư hỏng 1 ô tô, 8 xe mô tô và nhiều đồ vật, tài sản. Cơ quan điều tra xác định có 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện là tài sản của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax bị hư hỏng hoàn toàn. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, ngày hôm sau (19/12/2024), Cao Văn Hùng đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.