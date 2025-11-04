Đưa chính sách về bản nhỏ

Bản Hôi Rấy, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị là bản giáp đường biên và chưa có điện lưới quốc gia. Do điều kiện địa lý cách trở, địa hình đồi núi dốc, đi lại khó khăn nên "Loa Hồ Ba" trở thành phương tiện hữu hiệu trong việc chuyển tải thông tin đến với bà con Bru-Vân Kiều.

Ông Hồ Ba, Trưởng bản Hôi Rấy đang thử loa. Ảnh: Phạm Tiến

Vừa mời khách uống nước chè xanh, ông Hồ Ba vừa thử loa. Chiếc loa cũ, chạy bằng bình ắc quy ở bản Hôi Rấy được dân bản quen gọi là “Loa Hồ Ba”. Có lẽ đó là công việc thường nhật nên ông Ba thao tác từ bật máy đến chỉnh âm đều rất gọn lẹ. Ông chia sẻ: “Chiếc loa này chạy bằng ắc quy, chỉ cần chỉnh âm lượng cỡ trung bình là cả bản ai cũng nghe thấy”.

Rồi tiếng “Loa Hồ Ba” vang lên, giọng ông sang sảng như chính âm hưởng của núi rừng Trường Sơn. Không chỉ truyền đạt thông tin cần thiết tới bà con, tiếng “Loa Hồ Ba” còn như gửi gắm sự quan tâm, động viên, khích lệ để bà con Bru-Vân Kiều ở bản Hôi Rấy hăng say lao động sản xuất.

Khi tiếng loa vừa dứt, Trưởng bản Hồ Ba cười hóm hỉnh: “Hôi Rấy hiện có 37 hộ, 145 nhân khẩu, tất cả đều là người Bru-Vân Kiều. Nhờ cái alo này (tức cái loa - PV) mà công việc của mình trở nên dễ dàng hơn. Từ chỉ đạo sản xuất của ủy ban, thông báo nhận tiền bảo trợ xã hội, vay vốn chính sách, đến thông báo chính sách hỗ trợ con giống… đều nhờ cái loa này gửi tới bà con hết. Mình cũng đỡ mỏi chân khi phải đi từng nhà để thông báo”.

Với tinh thần trách nhiệm và tấm lòng tận tụy, Trưởng bản Hồ Ba trở thành “nhịp cầu” đưa chính sách về bản nhỏ. Dần thành quen, mỗi lần tiếng “Loa Hồ Ba” vang lên là bà con ở bản Hôi Rấy lại chú ý lắng nghe để nắm bắt các thông tin, chủ trương, chính sách mới.

“Cánh tay nối dài” của cấp ủy Đảng, chính quyền

Không chỉ là “nhịp cầu” đưa chính sách về với bản, Trưởng bản Hồ Ba còn động viên khích lệ bà con trong bản hăng say sản xuất phát triển kinh tế. Cùng với những chính sách dân tộc như hỗ trợ xây dựng nhà 3 cứng; hỗ trợ cây, con giống; vốn vay ưu đãi… mà đời sống đồng bào Bru-Vân Kiều ở bản Hôi Rấy ngày càng phát triển.

Bà con Bru-Vân Kiều ở xã Trường Sơn trồng lạc để có thêm thu nhập. Ảnh: CTV

100% nhà tạm, nhà dột nát đã thay thế bằng những ngôi nhà “3 cứng” khang trang. Nhiều hộ gia đình đồng bào Bru-Vân Kiều ở Hôi Rấy đã mạnh dạn vay vốn để mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng rừng. Từ bản có 100% hộ nghèo thì nay đã có hơn chục hộ thoát nghèo, xuất hiện nhiều tấm gương vươn lên làm giàu trên chính bản làng của mình.

Dù đôi chân không còn được rắn chắc, bền bỉ băng rừng lội suối như trước nhưng tinh thần và nhiệt huyết của Trưởng bản Hồ Ba thì vẫn còn nguyên. Bằng uy tín và trách nhiệm của mình, ông thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân không phá rừng, không tiếp tay cho hành vi phá rừng. Nhờ đó, trong nhiều năm trở lại đây ở bản Hôi Rấy không còn xảy ra tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn. Không những vậy, nhiều hộ gia đình ở Hôi Rấy còn tích cực trồng rừng kinh tế để phủ xanh đất trống đồi trọc.

Ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, cho biết: “Địa bàn rộng, bản Hôi Rấy lại ở xa trung tâm. Trong điều kiện đó, Trưởng bản Hồ Ba nói chung và cán bộ cấp thôn bản ở Hôi Rấy trở thành “cánh tay nối dài” của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Trưởng bản Hồ Ba là người năng nổ, có trách nhiệm cao trong công việc".