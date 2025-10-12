Tối 11/10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2025, tôn vinh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam.

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là phần thưởng cao quý của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu – những người có hành động, nghĩa cử nhân ái, mang tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.

Đây không chỉ là danh hiệu ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn là biểu tượng cho lý tưởng sống đẹp, khát vọng cống hiến và tinh thần vì cộng đồng của thế hệ trẻ.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các cá nhân.

Năm 2025, từ 86 hồ sơ đề cử, Hội đồng xét chọn đã chọn ra 20 gương mặt tiêu biểu nhất đại diện cho hàng triệu thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích, sống vì cộng đồng. Trong số đó có những hành động dũng cảm, những nghị lực phi thường và trái tim nhân ái.

Nhiều câu chuyện xúc động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, dũng cảm và cống hiến không ngừng. Tiêu biểu là Trưởng bản Mùa A Thi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) – người đã dũng cảm quên mình vì cộng đồng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường báo hiệu nguy cơ lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại bản Háng Pu Xi, anh đã nhanh chóng cảnh báo, vận động và sơ tán khẩn cấp 21 hộ dân với khoảng 90 nhân khẩu đến nơi an toàn, kịp thời ngăn chặn thiệt hại về người. Hành động quả cảm của anh Mùa A Thi không chỉ thể hiện trách nhiệm của một người đứng đầu bản làng, mà còn là minh chứng cho tấm lòng nhân hậu và tinh thần sống đẹp nơi vùng cao biên giới.

Ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, ca sĩ Hòa Minzy là hình mẫu của một nghệ sĩ sống đẹp, gắn bó với cộng đồng và lan tỏa giá trị nhân ái. Suốt 10 năm hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy không chỉ ghi dấu bằng những ca khúc được công chúng yêu mến, mà còn bằng tấm lòng sẻ chia. Khi miền Trung gặp lũ lịch sử năm 2020, cô ủng hộ 100 triệu đồng và trực tiếp đến vùng lũ hỗ trợ người dân. Năm 2021, cùng fanclub khởi công cây cầu đầu tiên cho bà con vùng sâu, mở ra con đường mới đến trường và ra chợ. Đến nay, hành trình ấy đã nối dài với các cây cầu An Hòa 2, An Hòa 3 tại Sơn La và Yên Bái, cùng hơn 1 tỷ đồng quyên góp giúp đồng bào chịu ảnh hưởng của bão Yagi. Không chỉ vậy, năm 2025, Hòa Minzy trở thành nữ nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đạt vị trí #1 trending toàn cầu trên YouTube với ca khúc Bắc Bling, mang âm hưởng dân ca quan họ – đánh dấu bước tiến vượt bậc của âm nhạc Việt trên bản đồ thế giới.

Hòa Minzy là một trong số 20 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh với Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025.

Một tấm gương đặc biệt khác là Thượng sĩ công an Giàng A Thắng (tỉnh Điện Biên) – dù đang điều trị suy thận giai đoạn cuối, anh vẫn sáng lập và duy trì mô hình “Bó đũa yêu thương” để tạo việc làm, thu nhập cho bệnh nhân nghèo tại “xóm chạy thận”.

20 câu chuyện là 20 “ngọn lửa” của tinh thần sống đẹp trong thời đại mới, góp phần khẳng định giá trị nhân văn bền vững của tuổi trẻ Việt Nam: Sống có khát vọng, có trách nhiệm, vì cộng đồng.

Các cá nhân được vinh danh nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho hay, hành trình “Thanh niên sống đẹp” không chỉ dừng lại ở những hoạt động tôn vinh, mà còn là lời kêu gọi thanh niên cả nước cùng chung tay vun đắp những giá trị tốt đẹp, nhân văn, vì một Việt Nam giàu mạnh, nghĩa tình và bền vững.

Cũng theo anh Lâm, sức mạnh của tuổi trẻ không nằm ở những cá nhân riêng lẻ, mà ở sự gắn kết và lan tỏa, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nơi những việc làm đẹp trở thành thói quen, trở thành giá trị sống của hàng triệu thanh niên Việt Nam. “Mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ; mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch góp xây dựng nên tương lai hùng cường của đất nước”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.