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Cá bỗng là loài cá nước ngọt, phân bố ở thượng và trung lưu một số con sông miền núi phía Bắc như sông Gâm, sông Miện, sông Lô…

Trước kia, cá bỗng chủ yếu được khai thác tự nhiên nên dần trở nên khan hiếm. Người dân địa phương đã tìm cách nhân giống, nuôi trồng để vừa bảo tồn nguồn cá chất lượng, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

Hiện cá bỗng được nuôi nhiều ở Lào Cai, Lai Châu, nổi tiếng nhất là ở Tuyên Quang (Hà Giang cũ). Năm 2023, cá bỗng Tuyên Quang lọt Top 121 món ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam, trở thành niềm tự hào của đồng bào Tày nơi địa đầu Tổ quốc.

Ảnh: Trại cá bỗng Hà Giang