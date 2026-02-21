Những ngày sau Tết, tại các bến cá và chợ hải sản ven biển Thanh Hóa, không khí mua bán trầm lắng hơn thường lệ. Lượng tàu thuyền ra khơi đầu năm còn thưa thớt, nhiều chủ tàu chọn ngày đẹp để “mở biển”, lấy may thay vì đánh bắt dài ngày. Sản lượng vì thế giảm mạnh, kéo theo giá hải sản tăng cao.

Trong số các mặt hàng, cá khoai - loại cá thân mềm, thịt ngọt, thường được chế biến thành canh chua hoặc nhúng lẩu đang khan hiếm nhất. Theo ghi nhận, giá cá khoai hiện dao động từ 750.000 đồng đến 1 triệu đồng/kg, tùy kích cỡ và độ tươi. Dù vậy, nhiều tiểu thương cho biết, không có hàng để bán.

Ngư dân ra khơi những ngày đầu năm mới. Ảnh: Lê Dương

Một số tiểu thương buôn bán hải sản tại khu vực biển cho hay, năm nay nguồn cá khoai ít hơn hẳn so với cùng kỳ các năm trước. Sau Tết, biển động nhẹ, thời tiết thất thường khiến ngư dân chưa mạnh dạn vươn khơi xa. Lượng cá đánh bắt được chủ yếu tiêu thụ ngay tại bến cho khách quen, nhà hàng, nên hàng ra chợ gần như không đáng kể.

Không chỉ cá khoai, nhiều loại hải sản khác cũng tăng giá. Tôm biển được bán từ 400.000 - 500.000 đồng/kg; ghẹ dao động 500.000 - 700.000 đồng/kg tùy loại và thời điểm. Tuy nhiên, dù giá tăng, nguồn cung vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân và du khách đầu năm.

Ông Nguyễn Hữu Xuyên (phường Sầm Sơn) chia sẻ, theo lệ của ngư dân địa phương, mỗi người sẽ chọn một ngày đẹp để ra khơi đầu năm, coi như chuyến “mở biển” lấy lộc. Năm nay ông chọn mùng 5 Tết. Vì đi lấy may nên ông không đi xa, cũng không đánh bắt dài ngày.

Các loại hải sản biển tăng giá hơn so với mọi năm. Ảnh: Lê Dương

Cá khoai khan hiếm có giá cả triệu đồng/kg. Ảnh: Lê Dương

Tôm cũng có giá nửa triệu đồng/kg. Ảnh: Lê Dương

Người dân xuống tận biển nhưng vẫn không thể mua được món cá khoai. Ảnh: Lê Dương

Biển đầu năm không thuận lợi nên ngư dân chưa ra khơi đồng loạt. Ảnh: Lê Dương

“Chuyến đi có 2 người, chúng tôi đánh bắt được vài chục cân cá, tôm các loại. Trong đó, giá trị nhất là hơn 2kg cá khoai, bán được gần 2 triệu đồng. Tính chung cả tôm, cá, chuyến khai xuân cũng thu về khoảng 7 triệu đồng”, ông Xuyên cho biết.

Theo ông Xuyên, thời điểm sau Tết thường chưa phải cao điểm đánh bắt. Một phần do ngư dân còn nghỉ ngơi, thăm hỏi đầu năm. Phần khác, do điều kiện thời tiết chưa thực sự thuận lợi cho những chuyến biển dài ngày. Khi đội tàu đồng loạt ra khơi trở lại, sản lượng hải sản mới có thể dồi dào hơn.

Các tiểu thương nhận định, năm nay sản lượng giảm khiến giá bị đẩy lên cao. Dù mức 1 triệu đồng/kg được xem là “đỉnh giá” nhiều năm trở lại đây, song vẫn không có hàng để cung ứng. Người tiêu dùng nếu muốn mua cá khoai tươi cũng phải “canh” thời điểm tàu cập bến.