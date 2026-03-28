Nguồn gốc

Cây thài lài tía, tên khoa học là Tradescantia pallida, có nguồn gốc từ khu vực Mexico và Trung Mỹ. Ban đầu, đây chỉ là một loại cây mọc hoang, phát triển mạnh ở những vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt.

Khi được du nhập sang các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, loài cây này nhanh chóng thích nghi với điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Nhờ khả năng sinh trưởng mạnh, ít sâu bệnh và gần như “không cần chăm sóc cầu kỳ”, thài lài tía dần trở thành lựa chọn phổ biến cho những người bận rộn nhưng vẫn muốn có một không gian xanh.

Điều khiến thài lài tía “ghi điểm” mạnh mẽ chính là màu sắc. Không giống đa số cây cảnh xanh lá, loài cây này sở hữu sắc tím đậm gần như toàn thân, từ lá, thân cho đến cành. Dưới ánh nắng, màu tím càng trở nên rực rỡ, tạo hiệu ứng thị giác rất bắt mắt.

Sắc tím nổi bật của thài lài tía giúp không gian sân vườn trở nên ấn tượng và khác biệt. Ảnh: Baidu

Ý nghĩa phong thủy

Trong phong thủy Á Đông, màu tím không chỉ là màu của sự bí ẩn mà còn tượng trưng cho quyền lực, sự giàu sang và trí tuệ.

Nhiều người tin rằng, khi trồng thài lài tía trước nhà hoặc ở ban công, loài cây này có khả năng thu hút tài lộc, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của thài lài tía còn được tin rằng góp phần tăng cường sự ổn định trong công việc, hỗ trợ tinh thần vững vàng và quyết đoán hơn trước những áp lực.

Không chỉ vậy, sắc tím đặc trưng của cây còn tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, giúp không gian sống trở nên bình yên hơn, từ đó mang lại sự cân bằng và dễ chịu cho tâm trạng của người trồng

Đặc biệt, sắc tím còn được liên hệ với sự cân bằng cảm xúc. Việc đặt một chậu thài lài tía trong không gian sống không chỉ để làm đẹp mà còn như một cách “xoa dịu tinh thần”.

Hợp mệnh, hợp tuổi

Theo quan niệm ngũ hành, màu tím thuộc hành Hỏa, vì vậy cây thài lài tía được xem là đặc biệt phù hợp với những người mang mệnh Hỏa.

Sắc tím của thài lài tía không chỉ làm đẹp không gian mà còn giúp cân bằng cảm xúc, mang lại cảm giác thư thái, bình yên cho gia chủ. Ảnh: Baidu

Cây có thể giúp người mệnh Hỏa gia tăng nguồn năng lượng tích cực, từ đó thúc đẩy sự tự tin, tính quyết đoán và khả năng hành động trong công việc cũng như cuộc sống.

Đồng thời, do mối quan hệ tương sinh “Hỏa sinh Thổ”, cây cũng được cho là mang lại lợi ích cho những người mệnh Thổ, góp phần hỗ trợ tài vận, tạo sự ổn định và bền vững hơn về lâu dài.

Xét về tuổi, thài lài tía thường được cho là phù hợp với những người tuổi Tỵ và Ngọ vốn thuộc hành Hỏa, cũng như tuổi Mùi và Tuất thuộc hành Thổ.

Việc trồng cây được tin rằng có thể giúp gia tăng may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống cho những nhóm tuổi này.

Tuy vậy, trên thực tế, ngay cả khi không thuộc các mệnh hay tuổi kể trên, người trồng vẫn hoàn toàn có thể lựa chọn thài lài tía như một loại cây trang trí cho không gian sống.

Cách chăm sóc

Một trong những lý do khiến thài lài tía “được lòng” người trồng chính là khả năng sinh trưởng cực kỳ mạnh mẽ và thích nghi tốt với nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Khi được đặt ở nơi có ánh sáng đầy đủ, lá sẽ giữ được màu tím đậm đặc trưng, tạo nên vẻ đẹp nổi bật và bắt mắt.

Loại cây này không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Người trồng chỉ cần giữ cho đất luôn ở trạng thái hơi ẩm, tránh để bị khô hạn kéo dài nhưng cũng không nên tưới quá nhiều gây úng rễ.

Về đất trồng, yếu tố quan trọng nhất là khả năng thoát nước tốt, thêm xơ dừa, tro trấu hoặc các loại giá thể tơi xốp để giúp đất thông thoáng hơn.

Một điểm cộng lớn khác của thài lài tía chính là khả năng nhân giống cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần cắt một đoạn thân khỏe mạnh rồi cắm trực tiếp xuống đất hoặc thậm chí là vào nước, sau vài ngày cây sẽ tự ra rễ và phát triển thành một cây mới.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng nhựa của cây có thể gây kích ứng nhẹ đối với những người có làn da nhạy cảm. Vì vậy, sau khi cắt tỉa hoặc tiếp xúc trực tiếp với cây, nên rửa tay sạch sẽ để tránh khó chịu không cần thiết.