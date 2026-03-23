Trong tâm thức Á Đông, một chậu cây đặt đúng chỗ, chăm đúng cách, không chỉ mang lại màu xanh dịu mắt mà còn được tin rằng có thể thu hút tài lộc, giữ gìn vận khí và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực cho gia chủ.

Dưới đây là 5 loại cây cảnh trong nhà được xem là “nhỏ mà có võ”, không chỉ nâng tầm thẩm mỹ không gian, mà còn được kỳ vọng mang đến may mắn, tài lộc và sự an yên.

Cây cỏ đồng tiền: Nhỏ bé nhưng ‘sinh tài’ mạnh mẽ

Cây cỏ đồng tiền (Hydrocotyle vulgaris) là loại cây nhỏ xinh với những chiếc lá tròn như đồng xu xếp chồng lên nhau. Hình dáng này khiến nhiều người liên tưởng đến tiền bạc sinh sôi, tài lộc dồi dào.

Cây cỏ đồng tiền với lá tròn như đồng xu, tượng trưng cho tài lộc sinh sôi. Ảnh: Baidu

Cây có thể trồng trong nước hoặc đất, phát triển nhanh, gần như “khó chết”. Chỉ cần một chậu nhỏ đặt trên bàn làm việc, kệ tivi hay ban công, không gian lập tức trở nên tươi mới hơn. Đây cũng là lựa chọn hoàn hảo cho người mới bắt đầu chơi cây cảnh.

Không chỉ mang lại cảm giác xanh mát, dễ chịu, cây cỏ đồng tiền còn được xem như một “điểm nhấn phong thủy” giúp kích hoạt dòng năng lượng tích cực trong không gian sống.

Sự sinh trưởng nhanh và lan tỏa của cây cũng được nhiều người ví như biểu tượng của tài lộc tăng trưởng đều đặn, bền vững theo thời gian.

Cây dây nhện: ‘Lá phổi xanh’ thầm lặng

Cây dây nhện (Chlorophytum comosum) không gây ấn tượng bởi sắc hoa rực rỡ hay hình dáng cầu kỳ nhưng lại được nhiều người yêu thích nhờ vai trò như một “máy lọc không khí tự nhiên” thầm lặng.

Loài cây này có khả năng hấp thụ các chất độc hại phổ biến trong không gian kín như formaldehyde, benzene hay khí CO, từ đó góp phần cải thiện chất lượng không khí và mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho không gian sống.

Cây dây nhện buông lá mềm mại, vừa làm đẹp không gian vừa giúp thanh lọc không khí. Ảnh: Baidu

Không chỉ dừng lại ở công năng, dây nhện còn chinh phục người trồng bằng vẻ đẹp mềm mại: những dải lá xanh dài buông rủ xuống như một dòng thác nhỏ, tạo nên cảm giác thư thái, nhẹ nhàng mỗi khi nhìn vào.

Đặt cây ở ban công, cạnh cửa sổ hay treo trong phòng khách, không gian dường như trở nên “thở” chậm hơn, dịu hơn.

Trong phong thủy, dây nhện còn được xem là biểu tượng của sự bền bỉ, bình yên và gắn kết, giống như cách những tán lá vươn dài rồi kết nối lại với nhau.

Chính sự giản dị nhưng bền bỉ ấy khiến loài cây này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một cảm giác an yên trong chính ngôi nhà của mình.

Cây lưỡi hổ: Vừa lọc khí, vừa ‘giữ nhà’

Cây lưỡi hổ (Sansevieria trifasciata) là một trong những loại cây “dễ sống nhất”. Lá cây cứng cáp, vươn thẳng, được ví như những “thanh kiếm xanh” giúp bảo vệ không gian sống khỏi năng lượng tiêu cực.

Không giống nhiều loại cây khác, lưỡi hổ có thể giải phóng oxy vào ban đêm, rất phù hợp đặt trong phòng ngủ.

Với khả năng chịu hạn tốt, ít cần chăm sóc, đây là lựa chọn lý tưởng cho những người bận rộn nhưng vẫn muốn có một góc xanh trong nhà.

Cây trúc phát tài: Càng đơn giản, càng đắc lộc

Cây trúc phát tài (Dracaena sanderiana) là cái tên quen thuộc trong danh sách cây phong thủy. Thân cây mảnh, xanh, có thể uốn thành nhiều hình dáng, tượng trưng cho sự thăng tiến và phát triển không ngừng.

Trúc phát tài xanh mướt trong bình nước, biểu tượng của sự thăng tiến và tài lộc dồi dào. Ảnh: Baidu

Điểm đặc biệt của phát lộc là khả năng thích nghi đáng kinh ngạc: chỉ cần một bình nước sạch và ánh sáng nhẹ, cây vẫn có thể xanh tốt.

Chính sự giản dị này lại khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến trong văn phòng, bàn làm việc hay khu vực cửa ra vào- những nơi được cho là có thể kích hoạt dòng chảy tài lộc.

Cây kim ngân: ‘Giữ tiền’ trong từng tán lá

Cây kim ngân (Pachira aquatic) từ lâu đã gắn với hình ảnh tiền bạc và thịnh vượng. Lá cây xòe rộng như bàn tay hứng lộc, thân cây thường được tết lại tượng trưng cho sự gắn kết và bền vững.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, kim ngân còn là một trong những loại cây dễ chăm sóc nhất. Chỉ cần tưới nước vừa phải và tránh ánh nắng gắt, cây vẫn có thể phát triển ổn định.

Nhiều người tin rằng đặt một chậu kim ngân trong nhà hay nơi làm việc sẽ giúp giữ tiền, ổn định tài chính và mang lại sự an tâm.

Theo Baidu