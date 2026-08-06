Chính xác

Tỏi cô đơn (hay còn gọi là tỏi một nhánh) là giống tỏi đột biến được tìm thấy ở một số địa phương thuộc tỉnh Sơn La (khu vực huyện Phù Yên cũ) như: xã Gia Phù, xã Tường Phù, xã Tường Thượng…

Giống tỏi này chỉ có 1 tép, vị thơm, cay nồng đặc trưng và chứa nhiều tinh dầu.

Điều thú vị là tỏi cô đơn ở Phù Yên (Sơn La) phát triển đột biến nên xuất hiện và cho thu hoạch một cách ngẫu nhiên chứ không có giống trồng và không thể tác động hay can thiệp bằng phân bón, chất kích thích...

Ngoài được sử dụng làm gia vị cho các món ăn, loại tỏi này còn được người dân địa phương xem như “thần dược”, mang lại một số lợi ích cho sức khỏe như giảm nguy cơ viêm xương khớp, tăng cường chức năng miễn dịch…

Ảnh: Tỏi cô đơn Sơn La