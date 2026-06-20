Mở quán ăn vì nhớ hương vị quê hương

Nằm ngay mặt đường lớn ở vùng ngoại ô Sunshine North (thuộc thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia), một nhà hàng kiểu Việt có biển hiệu màu đỏ nổi bật với dòng chữ “ẩm thực Tây Bắc” thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đó là nhà hàng của chị Nguyễn Quỳnh Lâm (38 tuổi, quê Sơn La), mở cửa hoạt động cách đây 9 năm và hiện trở thành địa điểm ăn uống hút khách.

Nhà hàng Tây Bắc của chị Quỳnh Lâm ở Melbourne, Australia

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Quỳnh Lâm cho biết, chị sinh ra và lớn lên ở vùng núi Tây Bắc. Tuổi thơ của chị gắn liền với những bữa cơm bên bếp lửa, với những món ăn được tẩm ướp đậm đà từ mắc khén, hạt dổi, hạt tiêu rừng…

Năm 2014, khi sang Australia sinh sống, chị vẫn nhớ những hương vị thân thuộc ấy. Nhận thấy khu vực Melbourne chưa có nơi nào phục vụ món ăn như vậy, chị nảy ra ý định mở quán ăn. Năm 2017, kế hoạch mở quán ăn của chị thành hiện thực. Với chị Quỳnh Lâm, giấc mơ ấy vừa giúp chị vơi bớt nỗi nhớ quê, vừa là mong muốn mang một phần văn hóa và tinh hoa ẩm thực Tây Bắc đến xứ sở chuột túi.

“Ở Melbourne nói riêng và Australia nói chung, tôi có thể dễ dàng tìm thấy các món ăn quen thuộc của người Việt nhưng rất khó để tìm những món bản địa ở Tây Bắc như thịt nướng chấm chẳm chéo, cá nướng mắc khén hay các loại rau rừng.

Cũng vì lý do này nên tôi mở quán, hy vọng người Việt xa quê có thể tìm lại hương vị thân quen, còn bạn bè quốc tế có cơ hội khám phá và trải nghiệm văn hóa ẩm thực Việt hấp dẫn”, chị nói.

Chị Quỳnh Lâm đưa các món đặc sản Tây Bắc sang Australia để lưu giữ và lan tỏa nét văn hóa ẩm thực độc đáo của quê nhà

Thời gian đầu, chị Quỳnh Lâm duy trì quán ăn với quy mô nhỏ khoảng 10 bàn, chuyên phục vụ các món ăn đặc trưng của vùng núi Tây Bắc.

Dần dà, "tiếng lành đồn xa", quán được thực khách biết đến nhiều hơn, phát triển thành nhà hàng rộng khoảng 500m2 với đội ngũ nhân viên bếp, phục vụ làm việc toàn thời gian và bán thời gian gồm 12 người, có thể tiếp đón gần 200 khách cùng lúc.

Chị Quỳnh Lâm tiết lộ, tại nhà hàng, chị là người trực tiếp xây dựng công thức, chế biến và hướng dẫn đội ngũ bếp để mọi người hiểu được hương vị cũng như tinh thần của những món ăn dân dã mang đậm bản sắc Tây Bắc.

Họ cố gắng giữ trọn vẹn nét đặc trưng của món ăn, từ cách tẩm ướp đến việc sử dụng các loại gia vị truyền thống.

Đồng thời, họ cũng có những điều chỉnh phù hợp về độ cay và cách trình bày, giúp món ăn dễ tiếp cận hơn với thực khách nước ngoài nhưng vẫn giữ được “cái hồn riêng” của ẩm thực Tây Bắc.

Món cá nướng Tây Bắc được thực khách yêu thích bậc nhất tại nhà hàng

Nữ chủ quán thừa nhận, để món ăn đảm bảo chất lượng, điều quan trọng nhất là nguyên liệu.

Với các gia vị đặc trưng như mắc khén, hạt dổi…, chị đặt mua từ các đầu mối tại Sơn La và một số tỉnh miền núi phía Bắc rồi thông qua các đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp để đưa sang Australia.

Một số loại khác được thay thế bằng nông sản địa phương nhưng vẫn đảm bảo giữ được hương vị đặc trưng.

Để phù hợp với khẩu vị đa dạng của thực khách, nhà hàng có thể điều chỉnh độ cay hoặc lượng gia vị theo yêu cầu nhưng vẫn giữ những thành phần tạo nên đặc trưng của món ăn

Đối với thịt, cá và rau củ, nhà hàng cũng ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu tươi ngon, đạt tiêu chuẩn tại Australia. Mỗi ngày, nguyên liệu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng món ăn cũng như các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm.

“Tuy nhiên, không phải nguyên liệu nào cũng có thể duy trì ổn định quanh năm. Với một số loại rau rừng và đặc sản theo mùa, nhà hàng phải linh hoạt điều chỉnh thực đơn.

Chẳng hạn như hoa ban - nguyên liệu làm nên món nộm đặc trưng của vùng Tây Bắc, thường chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn đầu năm nên món ăn này không phải lúc nào cũng có mặt trên thực đơn”, chị Quỳnh Lâm cho hay.

Ngoài đặc sản Tây Bắc, nhà hàng còn phục vụ nhiều món ăn quen thuộc của người Việt như bún đậu mắm tôm, cháo lòng...

Quán thu hút đông thực khách

Hiện thực đơn của nhà hàng có khoảng 30 món, thường xuyên được bổ sung mới để mang đến nhiều trải nghiệm cho thực khách.

Trong đó, nổi bật nhất là mẹt nướng kiểu Tây Bắc với thịt lợn, bò, gà hoặc cá ăn kèm chẩm chéo. Đây cũng là món hút khách nhất của quán.

Ngoài ra, thực khách có thể thưởng thức các món dân dã khác của miền Bắc như cá nướng, cá suối chiên giòn, lẩu hay các món được chế biến từ gà đen, nem nắm, gỏi dê, xôi nếp nương...

Giá mỗi món dao động từ 17AUD (gần 320.000 đồng), dành cho khẩu phần 1 người. Bên cạnh đó, nhà hàng cũng thiết kế và phục vụ nhiều set và combo dành cho gia đình hoặc nhóm bạn với mức giá hợp lý để thực khách có thể trải nghiệm đa dạng món ăn.

Nhà hàng thu hút cả khách Tây và khách ta đến thưởng thức các món ăn Tây Bắc

Mỗi ngày, nhà hàng đón khoảng 150-200 lượt khách dùng bữa và mua mang về. Vào cuối tuần hoặc các dịp lễ, lượng khách có thể tăng gần gấp đôi.

Trong đó, khoảng 30% thực khách là người Australia, còn lại là người Việt và khách châu Á.

Không chỉ tạo dấu ấn qua những món ăn đậm đà bản sắc, nữ chủ quán người Việt còn bài trí không gian nhà hàng bằng các tấm vải thổ cẩm, vật dụng tre nứa cùng nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ vùng núi Tây Bắc.

Vào một số dịp đặc biệt, nhân viên còn mặc trang phục dân tộc Thái hoặc Mông để đón khách ghé thăm.

Ảnh: Duong Melbourne