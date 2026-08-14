Chính xác

Hàu vua (hay còn gọi là hàu răng cưa, hàu ma, hàu cố) được xem là đặc sản dị biệt, có nhiều ở đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Mùa khai thác hàu vua ở đảo Cồn Cỏ là từ tháng 3 đến tháng 9 hằng năm. Khu vực khai thác chính là phân khu dịch vụ - hành chính thuộc Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ.

Khi ấy, ngư dân ra biển, lặn xuống mực nước sâu vài chục mét rồi bắt hàu bằng tay hoặc sử dụng các công cụ như búa nhỏ, xà beng, dao lặn. Hàu vua ở đây được khai thác hợp lý để đảm bảo cân bằng hệ sinh thái biển và không làm tận diệt loài đặc sản quý giá này.

Không chỉ là nguyên liệu chế biến nhiều món ngon, hàu vua còn được ví như “thần dược” vì chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Chúng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như: Vitamin E, chất chống oxy hóa, kẽm…

Ảnh: Hoài An