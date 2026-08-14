1. Loại hàu to bằng bàn tay được ví như "thần dược" là đặc sản ở đâu Việt Nam?
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Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị)
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- Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)0%
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Hàu vua (hay còn gọi là hàu răng cưa, hàu ma, hàu cố) được xem là đặc sản dị biệt, có nhiều ở đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.
Mùa khai thác hàu vua ở đảo Cồn Cỏ là từ tháng 3 đến tháng 9 hằng năm. Khu vực khai thác chính là phân khu dịch vụ - hành chính thuộc Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ.
Khi ấy, ngư dân ra biển, lặn xuống mực nước sâu vài chục mét rồi bắt hàu bằng tay hoặc sử dụng các công cụ như búa nhỏ, xà beng, dao lặn. Hàu vua ở đây được khai thác hợp lý để đảm bảo cân bằng hệ sinh thái biển và không làm tận diệt loài đặc sản quý giá này.
Không chỉ là nguyên liệu chế biến nhiều món ngon, hàu vua còn được ví như “thần dược” vì chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Chúng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như: Vitamin E, chất chống oxy hóa, kẽm…
Ảnh: Hoài An
2. Loại ốc nào cũng được coi là sản vật đặc trưng ở Cồn Cỏ?
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Ốc sư tử
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Ốc thổ hay ốc mặt trăng là một trong những đặc sản nổi tiếng của đảo Cồn Cỏ, thường sống bám trong các ghềnh đá quanh đảo.
Loài ốc này có kích thước lớn hơn ốc biển thông thường, thịt dày, giòn và vị ngọt đậm.
Người dân địa phương chế biến ốc thổ thành nhiều món như hấp sả, nướng than hay xào cay, nhưng phổ biến nhất vẫn là luộc chấm muối ớt xanh để giữ vị tươi tự nhiên.
3. Sản vật “trời ban” nào ở đảo Cồn Cỏ có vị mặn, ăn giòn?
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Rong tóc tiên
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Rong nho là một trong những đặc sản biển được nhiều du khách tìm và thưởng thức khi đến Cồn Cỏ.
Rong mọc tự nhiên trong môi trường nước biển sạch quanh đảo nên có màu xanh tươi, vị mặn nhẹ và độ giòn đặc trưng.
Người dân địa phương thường dùng rong nho ăn kèm hải sản, trộn salad hoặc chấm với xốt mè rang.
4. Ở Quảng Trị có loại rau đặc sản nào “sợ bẩn”, sinh trưởng tốt nhờ mạch nước của giếng cổ nghìn năm?
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Rau liệt
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Xã Gio An (huyện Gio Linh cũ) là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn ở tỉnh Quảng Trị, được nhiều người biết đến nhờ sở hữu hệ thống giếng cổ có tuổi đời hàng nghìn năm.
Điều thú vị là dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu thì những giếng cổ ở Gio An chưa bao giờ cạn nước. Dòng nước ở đây luôn trong xanh, mát lành.
Cũng từ nguồn nước quý giá này mà bà con địa phương đã trồng được loại rau đặc sản thơm ngon, nổi tiếng về độ sạch. Đó là rau liệt (hay còn gọi là xà lách xoong, cải xoong).
Rau liệt không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, không cần dùng phân bón hay thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, loại rau này chỉ trồng được ở khu vực có nước sạch. Nếu nước bẩn, rau sẽ vàng úa rồi tàn.
Ảnh: Hoài An
5. Loại lá nào kết hợp với thịt trâu tạo thành món đặc sản nức tiếng Quảng Trị?
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Lá sầu đâu
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Thịt trâu lá trơng là một trong những đặc sản không còn xa lạ với người dân ở Quảng Trị.
Thực tế, trơng (hay còn gọi là trơơng) là tên một loại lá chủ yếu mọc tự nhiên ở vùng đất Quảng Trị và có thể hái quanh năm. Loại lá này hơi cứng, có gai nhọn nhỏ ở rìa lá và phần gân sâu.
Lá trơng có vị cay, thơm đặc trưng, nhất là khi chế biến với thịt trâu càng làm tăng thêm hương vị độc đáo.
Năm 2016, thịt trâu lá trơng của tỉnh Quảng Trị được công nhận vào Top 20 món ăn ngon và mới lạ của Việt Nam.
Ảnh: Hoài An
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