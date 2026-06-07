Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, theo y học cổ truyền, lá xoài có tính mát, vị chua ngọt. Loại lá này có tác dụng chỉ khát, thông khí, thường được dùng trong các chứng tiêu khát và rối loạn chuyển hóa.

Các nghiên cứu hiện đại cũng đã chứng minh chiết xuất từ lá xoài non mang lại nhiều giá trị sinh học đáng chú ý cho sức khỏe.

Các phân tích y học cho thấy trong lá xoài chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như mangiferin, flavonoid và tannin. Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dược học dân tộc (Journal of Ethnopharmacology), hoạt chất mangiferin có khả năng kích thích tuyến tụy sản sinh insulin, đồng thời cải thiện độ nhạy insulin, từ đó giúp giảm nồng độ đường trong máu một cách tự nhiên.

Lá xoài là dược liệu dễ kiếm, dễ sử dụng. Ảnh: Quốc Toàn

Các polyphenol trong lá xoài giúp ức chế enzyme alpha-glucosidase. Quá trình này làm chậm sự hấp thu đường vào máu sau bữa ăn, giúp người bệnh tránh được tình trạng đường huyết tăng đột biến.

Việc uống nước lá xoài thường xuyên đã được chứng minh có thể giúp giảm đáng kể mức đường huyết lúc đói (FBS) và chỉ số HbA1c – một chỉ số quan trọng để đánh giá tình trạng kiểm soát tiểu đường của bệnh nhân.

Không chỉ dừng lại ở công dụng hạ đường huyết, lá xoài còn là "trợ thủ" đắc lực trong việc kiểm soát cân nặng nhờ chứa các hợp chất chống viêm và điều hòa lipid.

Theo tạp chí Nutrition and Metabolism Journal, hoạt chất mangiferin trong lá xoài có khả năng làm giảm sự tích lũy mỡ trong cơ thể, đặc biệt là vùng bụng. Một nghiên cứu thực nghiệm tại Viện Y học Tích hợp Ấn Độ (Indian Institute of Integrative Medicine) cũng chứng minh rằng, uống nước chiết xuất từ lá xoài giúp cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo và giảm mức cholesterol LDL "xấu".

Cơ chế này giúp ngăn ngừa tình trạng tăng cân và béo phì. Hơn thế nữa, lá xoài còn thúc đẩy cảm giác no, giảm thèm ăn nhờ tác động tích cực lên hormone ghrelin. Song song đó, loại thảo dược này còn giúp bảo vệ thành mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Về cách dùng, lương y Giang hướng dẫn người dân có thể dùng lá xoài tươi hoặc phơi khô, đem hãm với nước sôi để uống hằng ngày.

Ông cho rằng, đây là một lựa chọn đơn giản, kinh tế, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi ở nông thôn hoặc những vùng có sẵn nguồn dược liệu.

Nước lá xoài chính là một phương pháp tự nhiên, dễ thực hiện để hỗ trợ kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa béo phì một cách an toàn. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, chuyên gia khuyến cáo, người sử dụng cần kết hợp lá xoài với chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thể dục thường xuyên.