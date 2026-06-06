Cơn ác mộng sau bữa tiệc hàu sống của chàng trai 25 tuổi

Các chuyên gia cho biết, không chỉ những người có bệnh lý nền, ngay cả những người trẻ tuổi, khỏe mạnh cũng có thể trở thành nạn nhân của món hàu sống nhiễm khuẩn.

Anh V.H. (25 tuổi, Hà Nội) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất nước nặng, mạch nhanh, huyết áp tụt sâu. Trước đó một ngày, anh H. tham gia buổi tiệc sinh nhật cùng bạn bè và ăn khoảng 6 con hàu sống vắt chanh, chấm mù tạt.

Chỉ sau khoảng 12 giờ, anh bắt đầu xuất hiện các cơn đau quặn bụng dữ dội, kèm tiêu chảy. Dù đã tự mua thuốc uống tại nhà nhưng tình trạng không thuyên giảm, người mệt lả.

Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhiễm trùng đường ruột cấp do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus (một loại vi khuẩn tả biển thường ký sinh trong hải sản sống). Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân mới dần ổn định.

Nhiều người vẫn giữ thói quen vắt chanh, chấm mù tạt khi ăn hàu sống. Ảnh: Minh Anh

Vắt chanh, chấm mù tạt không diệt được vi khuẩn

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng Khoa Tiết chế, Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) cho biết, hàu là một trong những loại hải sản có giá trị dinh dưỡng rất cao nhưng chỉ có lợi khi được lựa chọn đúng nguồn gốc, bảo quản tốt và chế biến an toàn. Nếu ăn hàu sống hoặc hàu nướng tái, người tiêu dùng đối mặt với nguy cơ rối loạn tiêu hóa, nhiễm khuẩn, nhiễm virus.

Bởi đây là loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống bằng cách lọc nước, hàu rất dễ tích lũy vi khuẩn, virus hoặc các chất ô nhiễm từ môi trường nếu vùng nuôi trồng, khai thác, vận chuyển và bảo quản không đảm bảo.

Đáng chú ý, hàu nhiễm khuẩn không phải lúc nào cũng có mùi lạ hay biểu hiện hỏng rõ ràng. Thực tế, con hàu nhìn vẫn rất tươi ngon, khi ăn vẫn có vị ngọt tự nhiên nhưng vẫn có thể ẩn chứa các tác nhân gây bệnh nguy hiểm như Vibrio, Salmonella, E. coli, Norovirus hoặc virus viêm gan A.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang nhấn mạnh, một quan niệm rất sai lầm cần được điều chỉnh khi cho rằng ăn hàu sống vắt chanh, chấm mù tạt hoặc uống cùng rượu mạnh sẽ an toàn hơn.

Trên thực tế, chanh, mù tạt, rượu hay các loại gia vị cay chỉ có tác dụng thay đổi mùi vị, kích thích vị giác chứ không thể thay thế việc nấu chín. Chúng hoàn toàn không có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, virus ký sinh trong hàu sống. Do đó, người dân tuyệt đối không nên coi đây là biện pháp "khử khuẩn" thực phẩm.

“Nguyên tắc quan trọng nhất với thực phẩm này là phải nấu chín kỹ. Khi chế biến các món như canh, cháo, hấp, xào hoặc nướng, thịt hàu cần phải chín hoàn toàn, săn lại, nóng đều, không còn độ trong, nhớt hay bị tái ở giữa”, Tiến sĩ Giang nhấn mạnh.

Để đảm bảo an toàn, 7 nhóm người cần tuyệt đối tránh ăn hàu sống hoặc hàu tái, bao gồm:

- Người có bệnh gan mạn tính, xơ gan, viêm gan;

- Người đang điều trị ung thư hoặc dùng thuốc ức chế miễn dịch;

- Người mắc đái tháo đường kiểm soát kém;

- Người bệnh thận mạn;

- Phụ nữ mang thai; trẻ nhỏ; người cao tuổi yếu;

- Người đang rối loạn tiêu hóa hoặc có tiền sử dị ứng hải sản.

"Với các nhóm này, nếu sử dụng hàu thì chỉ nên ăn hàu đã được nấu chín kỹ, ăn lượng vừa phải và chọn nguồn thực phẩm rõ ràng", Tiến sĩ Giang nói.

- Người bị gout hoặc tăng acid uric máu, theo chuyên gia cũng cần thận trọng khi ăn hàu. Bởi hàu thuộc nhóm hải sản có chứa purin, khi vào cơ thể, purin chuyển hóa thành acid uric. Vì vậy, người đang trong cơn gout cấp nên tránh ăn hàu. Người có acid uric máu cao hoặc có tiền sử gout không nên ăn hàu thường xuyên, đặc biệt không ăn nhiều trong một bữa.