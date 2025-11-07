Một loại vải kỹ thuật mới mang tên Umbra Pavilion có thể tạo bóng râm vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm, nhờ tích hợp 150 mô-đun quang điện năng lượng mặt trời hữu cơ. Sản phẩm vừa được giới thiệu tại Tuần lễ Thiết kế Hà Lan 2025 ở Eindhoven.

Khi sử dụng, loại vải đặc biệt này cung cấp bóng râm làm mát vào ban ngày, còn ban đêm có điện phát sáng. Điểm nổi bật của sản phẩm là vật liệu heliotex, loại vải kỹ thuật tích hợp các tế bào năng lượng mặt trời hữu cơ linh hoạt (OPV), cho phép vừa che nắng vừa tạo điện.

Công nghệ heliotex trước đây được biết đến với tên gọi Suntex, ra đời từ sự hợp tác kéo dài 4 năm giữa Studio Pauline van Dongen và công ty kỹ thuật dệt Tentech, cả hai đều có trụ sở tại Hà Lan.

Vải năng lượng mặt trời được giới thiệu tại Tuần lễ Thiết kế Hà Lan 2025. Ảnh: Ronald-Smits, Studio Pauline van Dongen

Umbra Pavilion là một kết cấu mái che có diện tích 40m2, cao 9,6m, tích hợp 150 mô-đun OPV của ASCA GmbH & Co trải trên 8m2 với công suất đầu ra 53W/m2. Hệ thống này bao gồm bộ lưu trữ năng lượng pin 3kWh do công ty Wattsun (Hà Lan) cung cấp, cùng hàng chục đèn LED ánh sáng trắng và 4 đèn chiếu được lập trình với nhiều màu sắc khác nhau.

Vật liệu heliotex được mô tả là vải kiến trúc có độ bền cao, làm từ sợi polyester tái chế có khả năng chống chịu thời tiết và tia UV. Vật liệu này có thể ứng dụng linh hoạt trong các kết cấu tạm thời như lều lễ hội, mái che công cộng hay mặt dựng dệt trong kiến trúc hiện đại.

Với trọng lượng 500g/m2, các yếu tố như kích thước, hình dạng, loại sợi, màu sắc và hoa văn dệt đều có thể tùy chỉnh. Ngoài ra, vật liệu này cũng cho phép dễ dàng tách rời các mô-đun năng lượng mặt trời trong trường hợp cần nâng cấp mô-đun.

Theo Studio Pauline van Dongen, một quy trình sản xuất công nghiệp cho heliotex đang được phát triển trong khuôn khổ dự án được tài trợ bởi Eurostars, với sự tham gia của các đối tác từ Đan Mạch và Đức.

Đầu năm nay, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Cornell (Mỹ) cũng công bố dự án mái che hai trục tích hợp thiết bị quang điện dành cho các bề mặt lớn như lều và mái che sân vận động.

