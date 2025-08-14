SolarStratos - một máy bay năng lượng mặt trời của Thụy Sĩ được thiết kế để bay ở tầng bình lưu, đã đạt độ cao kỷ lục cá nhân 8.224m nhưng vẫn chưa vượt qua kỷ lục thế giới hiện tại cho chuyến bay chạy bằng năng lượng mặt trời.

Nhóm dự án Thụy Sĩ đã lên kế hoạch cho một nỗ lực chính thức nhằm vượt qua độ cao 10.000m vào ngày 8/8 năm nay, với chiếc máy bay mà họ đã phát triển từ năm 2014.

Cột mốc này là một phần trong kế hoạch hướng tới mục tiêu đã công bố là đạt độ cao 25.000m.

Mặc dù điều kiện thời tiết nhìn chung thuận lợi, nhưng sự thiếu vắng các luồng không khí ấm đi lên - yếu tố then chốt trong giai đoạn leo cao cuối cùng - đã buộc phi công Raphaël Domjan phải hoãn nỗ lực này để tiết kiệm năng lượng pin cho những điều kiện tốt hơn.

Máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời SolarStratos. Ảnh: SolarStratos

Trong tuần, Domjan đã đạt độ cao 8.224m trong một chuyến bay kéo dài khoảng bốn tiếng rưỡi. Độ cao này vẫn thấp hơn cả mục tiêu 10.000m lẫn kỷ lục thế giới hiện tại là 9.235m do phi công André Borschberg của Solar Impulse thiết lập.

Theo thông báo mới nhất của nhóm dự án, chiếc SolarStratos hai chỗ ngồi sẽ thử leo cao trở lại trong vài ngày tới. Hiện, chiếc máy bay vẫn được đặt dưới ánh nắng để sạc pin. Quá trình này được thực hiện hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời và dưới sự giám sát chính thức của công chứng viên.

Máy bay có chiều dài 8,5m, sải cánh 24,8m và trọng lượng 450kg. Toàn bộ được bao phủ bởi 22m2 tấm pin mặt trời với hiệu suất 25% và công suất khoảng 5 kWp, cung cấp năng lượng cho một động cơ điện nối với pin lithium-ion.

“Là một người tiên phong, một nhà thám hiểm, nghĩa là thử một điều mà bạn không chắc sẽ thành công. Chúng tôi sẽ thử hết lần này đến lần khác cho tới khi đạt 10.000m. Điều quan trọng là chứng minh những gì chúng ta có thể đạt được với năng lượng mặt trời, những gì chúng ta có thể làm được với điện”, Domjan khẳng định.

Theo PV