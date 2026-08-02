Luồng gió mới trên vùng cao Gié Triêng

Tranh thủ lúc sáng sớm, anh Hồ Văn Hưng (31 tuổi, dân tộc Gié Triêng, thôn 4) ra rẫy cắt cỏ voi, chặt thêm cây chuối non mang về khu chuồng nuôi hươu. Tiếng dao băm thức ăn vừa dứt, đàn hươu sao đã chậm rãi bước lại, quây quanh máng ăn.

Anh Hồ Văn Hưng chăm sóc đàn hươu vừa được hỗ trợ. Ảnh: Huy Trường

Con hươu đực lớn nhất được anh nuôi riêng. Những ngày này, cặp nhung đầu tiên đã nhú dài hơn 3 cm khiến cả gia đình không giấu được niềm vui. "Đó là cặp nhung đầu tiên của gia đình mình", anh Hưng cười.

Trước đây, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ bò để phát triển sinh kế. Tuy nhiên, do chủ yếu chăn thả tự nhiên, đàn bò thường xuyên mắc bệnh nên hiệu quả kinh tế không như mong muốn.

Đầu tháng 6/2026, khi được địa phương hỗ trợ 5 con hươu sao, vợ chồng anh mạnh dạn vay gần 20 triệu đồng để dựng chuồng trại. Cùng với con giống, gia đình còn được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, trồng cỏ và phòng bệnh.

"Trước giờ, bà con chỉ quen nuôi trâu, bò, heo nên khi nghe hỗ trợ hươu ai cũng vừa mừng vừa lo. Mình chỉ thấy hươu trên tivi chứ chưa bao giờ nghĩ có ngày nuôi ngay tại nhà", anh Hưng chia sẻ.

Mô hình nuôi hươu sao giúp nhiều hộ đồng bào Gié Triêng ở Phước Chánh vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Huy Trường

Không riêng gia đình anh Hưng, ông Hồ Văn Vương (60 tuổi, thôn Phước Công) cũng đã có nguồn thu đầu tiên từ đàn hươu sau hơn 3 tháng tham gia mô hình. Vừa qua, gia đình ông bán cặp nhung đầu tiên, thu về gần 7 triệu đồng.

"Theo tôi, nuôi hươu hiệu quả hơn trâu, bò. Mỗi năm có thể cắt nhung 2 lần, nếu chăm sóc tốt có thể được 3 lần. Có thêm khoản thu nhập này, gia đình đỡ vất vả hơn trước", ông Vương nói.

Theo người dân, mỗi con hươu đực cho khoảng 0,7 - 1,2 kg nhung mỗi lần, trung bình 2 lần mỗi năm. Với giá bán từ 10 - 12 triệu đồng/kg, mỗi con có thể mang lại nguồn thu khoảng 15 - 20 triệu đồng.

Mở hướng phát triển theo chuỗi liên kết

Theo ông Lê Văn Diện - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Phước Chánh, khó khăn lớn nhất khi triển khai mô hình không nằm ở kỹ thuật, mà là thay đổi tập quán sản xuất của người dân.

"Bà con quen nuôi trâu, bò nhiều năm nên khi nghe đến hươu sao, ai cũng băn khoăn, sợ khó nuôi và không biết bán sản phẩm ở đâu", ông Diện cho biết.

Ông Hồ Văn Vương đã có thu nhập từ đàn hươu được hỗ trợ. Ảnh: Huy Trường

Để người dân vững tin hơn, chính quyền địa phương cử cán bộ đến từng hộ hướng dẫn làm chuồng, trồng cỏ, chăm sóc đàn hươu và kỹ thuật khai thác nhung. Đặc biệt, xã kết nối với các hợp tác xã ở Hà Tĩnh để thu mua sản phẩm, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Đợt đầu tiên, xã Phước Chánh hỗ trợ 75 con hươu giống cho 15 hộ dân, mỗi hộ 5 con. Sau hơn 3 tháng triển khai, nhiều con hươu đực đã bắt đầu cho những cặp nhung đầu tiên, mang lại nguồn thu bước đầu cho người dân.

Chị Nguyễn Thị Nhất (33 tuổi, thôn 3) là một trong những hộ đăng ký tham gia sau khi chứng kiến các hộ nuôi trước có thu nhập từ nhung hươu.

Người dân phấn khởi với mô hình mới từ nuôi hươu lấy nhung. Ảnh: Huy Trường

"Thấy các hộ nuôi trước bán được nhung, lại có đơn vị đến tận nơi thu mua nên tôi mạnh dạn tham gia. Sau gần 3 tháng chăm sóc, đàn hươu phát triển tốt, gia đình rất phấn khởi”, chị Nhất chia sẻ.

Từ 15 hộ ban đầu, đến nay mô hình đã mở rộng lên 25 hộ. Nhiều hộ khác tiếp tục đăng ký, địa phương phải lập danh sách để tiếp tục hỗ trợ khi được phân bổ nguồn kinh phí.

Theo ông Lê Đình Tài, Chủ tịch UBND xã Phước Chánh, điều đáng mừng nhất sau những tháng đầu triển khai không chỉ là số lượng hươu được đưa vào chăn nuôi, mà là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người dân.

Phước Chánh đang triển khai nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ người dân phát triển sinh kế với mô hình nuôi hươu sao. Ảnh: Huy Trường

"Trước đây, bà con chủ yếu chăn nuôi theo kinh nghiệm. Nay người dân đã chủ động học kỹ thuật, đầu tư chuồng trại, trồng cỏ và tính chuyện phát triển đàn. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục mở rộng mô hình, hình thành vùng nuôi hươu lấy nhung gắn với chuỗi liên kết, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào Gié Triêng", ông Tài nhấn mạnh.

Từ loài vật từng chỉ thấy trên tivi, hươu sao đang dần trở thành lối mở sinh kế, giúp nhiều hộ đồng bào Gié Triêng ở Phước Chánh từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.