Ngày 9/10, trao đổi với PV VietNamNet liên quan đến hàng loạt căn biệt thự ở Khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) bị đổ sập, đại diện Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang làm văn bản, xin ý kiến của UBND tỉnh Hà Tĩnh để thành lập đoàn kiểm tra sau sự cố.

"Chúng tôi đang báo cáo sự việc để xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh về việc thành lập đoàn kiểm tra. Trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ ban hành văn bản xin thành lập đoàn kiểm tra liên quan đến dự án", đại diện Sở Xây dựng nói.

Dự án Hoa Tiên do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư.

Trả lời trên VTV, ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, việc nghiệm thu dự án này để đưa vào sử dụng không thuộc trách nhiệm của Sở.

"Căn cứ vào Nghị định 15, năm 2013 và một số Thông tư hướng dẫn như Thông tư 21, Thông tư 46 thì dự án không thuộc đối tượng của cơ quan nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu để đưa vào sử dụng, trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư", ông Hà nói.

Biệt thự tan hoang sau bão số 10.

Bão đánh tan biệt thự, lộ ra tường nhà không có trụ.

Như VietNamNet phản ánh, sau bão số 10 tại Khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành ở khu du lịch Xuân Thành (thuộc xã Tiên Điền) có nhiều căn villa bị sóng đánh đổ sập và hư hỏng nặng nề. Hàng chục căn biệt thự sang trọng nằm sát biển có giá trị hàng chục tỷ đồng giờ chỉ còn lại là những mảng tường đổ sập, nền móng trơ trọi nằm ngổn ngang giữa bãi cát.

Kết cấu móng biệt thự khá đơn giản.

Hàng chục công nhân được điều đến hiện trường để làm kè tạm sau sự cố.

Khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư, quy mô hơn 121ha, gồm hơn 560 lô biệt thự, shop villa và shophouse. Trong đó, dãy biệt thự hướng biển có 28 căn, mỗi căn có diện tích hàng trăm mét vuông, bao gồm cả sân vườn và không gian cây xanh.

Lãnh đạo Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành thông tin, chủ đầu tư sẽ đồng hành cùng cư dân trong việc khắc phục hậu quả.