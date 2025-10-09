Sau cơn bão số 10 (Bualoi), khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) - nơi được quảng cáo rầm rộ là “Nha Trang của Bắc Trung Bộ”, nơi “sở hữu tài sản truyền đời” - với hàng trăm biệt thự, shop villa và shophouse, trở nên tan hoang. Toàn bộ dãy villa hướng biển hư hại nặng, nhiều căn đổ sập hoàn toàn.

Hơn một tuần sau bão, khu biệt thự nghỉ dưỡng Hoa Tiên vẫn trong cảnh hoang tàn, đổ nát.

Thông tin với VietNamNet, cư dân khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành cho biết, việc xây dựng kè biển và móng cũng là một trong những vấn đề họ đặt ra tại buổi gặp mặt với chủ đầu tư (6/10) để bàn về hướng khắc phục thiệt hại.

Cư dân cho hay, theo giấy phép xây dựng số 38 mà Sở Xây dựng Hà Tĩnh cấp cho chủ đầu tư là CTCP Hồng Lam Xuân Thành, tại dự án này, hạng mục hạ tầng kỹ thuật có phần kè biển dài 850m, sử dụng cọc dự ứng lực dài 5,4m, rộng 996mm, dày 30mm. Việc xây dựng kè biển, móng công trình cư dân đề nghị làm rõ.

Sau bão, những căn biệt thự nằm sát biển, không có kè chắn sóng bị đổ sập. Ảnh: Thiện Lương

Đề cập đến nguyên nhân dẫn đến công trình bị sập, sụt lún do bão, trao đổi với PV VietNamNet, ThS. KTS Cao Hoàng Anh - Giám đốc Công ty Kiến trúc Xây dựng & Đầu tư ACA, cho hay khi xảy ra mưa bão, lũ lụt tạo dòng chảy trên mặt đất và áp lực nước ngầm, nước lũ có thể kết hợp với triều cường làm xói mòn cuốn trôi đất dưới móng nhà, làm mất khả năng chịu lực của nền móng, dẫn đến nguy cơ cao sụt lún và sập nhà.

“Khu vực ven biển có nền địa chất phức tạp, nền đất rất yếu, chủ yếu là đất pha cát, dễ ngập mặn, dễ bị xói lở. Nếu nền móng không được gia cố tốt, công trình có phương án thiết kế móng không phù hợp với điều kiện địa chất ven biển, khi xảy ra bão lụt dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, ông Hoàng Anh phân tích.

Dưới góc độ chuyên môn, KTS Cao Hoàng Anh cho rằng khi xây dựng công trình ở khu vực ven biển, cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề nền móng.

Trước hết, cần xác định địa chất vùng ven biển, khoan khảo sát địa chất để xác định được lớp đất tốt và mực nước ngầm. Từ đó đưa ra phương án móng, phương án chống thấm và thoát nước ngầm phù hợp.

Móng biệt thự bị xô trồi lên khỏi mặt cát. Ảnh: Thiện Lương

Theo vị này, có hai loại móng phổ biến cho các công trình vùng ven biển là móng cọc và móng bè.

Móng cọc giúp truyền tải trọng xuống lớp đất cứng sâu bên dưới, đảm bảo công trình ổn định và hạn chế nguy cơ lún.

Móng bè có tác dụng phân tán đều tải trọng trên diện rộng làm giảm áp lực cho đất.

“Cần tính toán khả năng chống xâm thực và ăn mòn của nước biển đối với nền móng. Sử dụng vật liệu theo hướng chống ăn mòn, chịu lực tốt, chịu được gió bão như bê tông siêu cường độ cao (UHPC), xi măng bền sunfat”, ông Hoàng Anh nói.