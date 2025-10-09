Khu vực ven biển có nền địa chất yếu và phức tạp, chủ yếu là đất pha cát, dễ ngập mặn và xói lở. Nếu không được khảo sát kỹ, móng không được gia cố chắc, lựa chọn sai giải pháp kết cấu khi bão lụt dễ bị ảnh hưởng.
Sau cơn bão số 10 (Bualoi), khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) - nơi được quảng cáo rầm rộ là “Nha Trang của Bắc Trung Bộ”, nơi “sở hữu tài sản truyền đời” - với hàng trăm biệt thự, shop villa và shophouse, trở nên tan hoang. Toàn bộ dãy villa hướng biển hư hại nặng, nhiều căn đổ sập hoàn toàn.
Hơn một tuần sau bão, khu biệt thự nghỉ dưỡng Hoa Tiên vẫn trong cảnh hoang tàn, đổ nát.
Thông tin với VietNamNet, cư dân khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành cho biết, việc xây dựng kè biển và móng cũng là một trong những vấn đề họ đặt ra tại buổi gặp mặt với chủ đầu tư (6/10) để bàn về hướng khắc phục thiệt hại.
Cư dân cho hay, theo giấy phép xây dựng số 38 mà Sở Xây dựng Hà Tĩnh cấp cho chủ đầu tư là CTCP Hồng Lam Xuân Thành, tại dự án này, hạng mục hạ tầng kỹ thuật có phần kè biển dài 850m, sử dụng cọc dự ứng lực dài 5,4m, rộng 996mm, dày 30mm. Việc xây dựng kè biển, móng công trình cư dân đề nghị làm rõ.
Đề cập đến nguyên nhân dẫn đến công trình bị sập, sụt lún do bão, trao đổi với PV VietNamNet, ThS. KTS Cao Hoàng Anh - Giám đốc Công ty Kiến trúc Xây dựng & Đầu tư ACA, cho hay khi xảy ra mưa bão, lũ lụt tạo dòng chảy trên mặt đất và áp lực nước ngầm, nước lũ có thể kết hợp với triều cường làm xói mòn cuốn trôi đất dưới móng nhà, làm mất khả năng chịu lực của nền móng, dẫn đến nguy cơ cao sụt lún và sập nhà.
“Khu vực ven biển có nền địa chất phức tạp, nền đất rất yếu, chủ yếu là đất pha cát, dễ ngập mặn, dễ bị xói lở. Nếu nền móng không được gia cố tốt, công trình có phương án thiết kế móng không phù hợp với điều kiện địa chất ven biển, khi xảy ra bão lụt dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, ông Hoàng Anh phân tích.
Dưới góc độ chuyên môn, KTS Cao Hoàng Anh cho rằng khi xây dựng công trình ở khu vực ven biển, cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề nền móng.
Trước hết, cần xác định địa chất vùng ven biển, khoan khảo sát địa chất để xác định được lớp đất tốt và mực nước ngầm. Từ đó đưa ra phương án móng, phương án chống thấm và thoát nước ngầm phù hợp.
Theo vị này, có hai loại móng phổ biến cho các công trình vùng ven biển là móng cọc và móng bè.
Móng cọc giúp truyền tải trọng xuống lớp đất cứng sâu bên dưới, đảm bảo công trình ổn định và hạn chế nguy cơ lún.
Móng bè có tác dụng phân tán đều tải trọng trên diện rộng làm giảm áp lực cho đất.
“Cần tính toán khả năng chống xâm thực và ăn mòn của nước biển đối với nền móng. Sử dụng vật liệu theo hướng chống ăn mòn, chịu lực tốt, chịu được gió bão như bê tông siêu cường độ cao (UHPC), xi măng bền sunfat”, ông Hoàng Anh nói.
Lãnh đạo CTCP Hồng Lam Xuân Thành thông tin, chủ đầu tư sẽ đồng hành cùng cư dân trong việc khắc phục hậu quả. Do cơn bão ảnh hưởng đến kè biển, đất bị trôi nên cần sự đánh giá, thẩm định của cơ quan chức năng để xác định mức độ ảnh hưởng và phương án khắc phục.
Theo đó, việc thẩm định nhằm làm rõ chất lượng công trình có bảo đảm đúng thiết kế không và có thể tiếp tục vận hành không? Tức là, nếu có xây lại như thiết kế cũ thì có đảm bảo không? Khi đánh giá xong hiện trạng, chủ đầu tư sẽ xây ngay phần kè để đảm bảo giữ đất, tránh bị sạt lở sâu hơn.
Về phía cư dân, chủ đầu tư sẽ làm việc với từng chủ sở hữu, đánh giá đúng nguyên nhân, có đơn vị độc lập cùng đại diện cư dân tham gia làm rõ do vấn đề kè biển, do bão lũ hay do sai ở đâu.
“Vấn đề tại dự án sẽ giải quyết trên tinh thần đối thoại hợp tác và phải làm rất nhanh. Tiến độ bị chậm lại là do ảnh hưởng của bão số 11”, vị lãnh đạo này nhấn mạnh.
Chủ đầu tư khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành (Hà Tĩnh) cho biết sẽ làm việc với từng chủ sở hữu đánh giá lại đúng nguyên nhân, có đơn vị độc lập cùng đại diện cư dân tham gia, làm rõ do kè biển, do xây dựng hay do bão lũ.
Sau bão số 10, hàng loạt căn biệt thự nằm sát biển Xuân Thành, Hà Tĩnh bị bão vò nát, lộ ra kết cấu móng khá đơn giản. Chủ đầu tư đã điều máy móc đến để làm kè chắn sóng, lấy cọc sắt làm trụ gia cố, tránh đổ sập tiếp.