Triển lãm MWC 2025 diễn ra từ ngày 3/3 đến 6/3 tại Barcelona (Tây Ban Nha). Đây là sự kiện công nghệ di động lớn nhất thế giới, do Hiệp hội GSM tổ chức thường niên.

Tương tự những năm trước, MWC 2025 chứng kiến màn ra mắt của hàng loạt sản phẩm và ý tưởng mới lạ liên quan đến di động.

Infinix

Infinix giới thiệu ý tưởng điện thoại dùng tấm pin năng lượng mặt trời ở mặt lưng. Ảnh: The Verge

Thương hiệu điện thoại Trung Quốc Infinix giới thiệu ý tưởng điện thoại sử dụng tấm năng lượng mặt trời ở mặt lưng, cũng như ốp sạc năng lượng mặt trời. Cả hai đều dừng ở mức ý tưởng, song The Verge đánh giá nó khá hứa hẹn.

Infinix sử dụng pin mặt trời perovskite thay vì pin mặt trời silicon truyền thống. Nó mỏng hơn và rẻ hơn, kết hợp với hệ thống điều chỉnh hiệu điện thế để tối đa hóa năng lượng nhưng vẫn quản lý được nhiệt độ. Công nghệ này có thể sạc điện thoại với tốc độ tối đa 2W.

Xiaomi

Vài ngày sau khi công bố 15 Ultra tại Trung Quốc, Xiaomi đã giới thiệu mẫu smartphone át chủ bài tại châu Âu và Anh, cùng với mẫu Xiaomi 15 cơ bản. Ngoài ra, công ty cũng mang đến các máy tính bảng, tai nghe và thiết bị theo dõi tập luyện mới.

Xiaomi 15 và 15 Ultra (trái). Ảnh: The Verge

Xiaomi 15 và 15 Ultra lần lượt có giá khởi điểm khoảng 1.00 USD và 1.600 USD. Cả hai sử dụng chip Snapdragon 8 Elite và viên pin lớn, sạc nhanh, sạc không dây, chống bụi, chống nước chuẩn IP68. Điểm khác biệt giữa hai máy nằm ở cụm camera.

Xiaomi 15 dùng camera chính 50MP, camera tele và camera góc siêu rộng, còn Ultra dùng các cảm biến khác nhau cho từng ống kính nên ảnh chụp ưu việt hơn. Nó có thêm một ống kính tiềm vọng 200MP zoom 4.3x.

Công ty bán kèm bộ phụ kiện Photography giá khoảng 225 USD, gồm một bảng tích hợp nút chụp, điều chỉnh zoom và phơi sáng.

HMD

HMD Global Oy, công ty nổi tiếng với điện thoại thương hiệu Nokia, giới thiệu mẫu di động cho phép phụ huynh kiểm soát việc online của con cái.

HMD Fusion X1 với tính năng kiểm soát việc online của trẻ em. Ảnh: HMD

Hệ điều hành trên HMD Fusion X1 sẽ chặn con online trong giờ đi học, đi ngủ, phê duyệt danh bạ được liên lạc và biết được khi nào con rời khỏi khu vực an toàn. Các trang web và mạng xã hội cùng nằm trong tầm kiểm soát của bố mẹ. Đây là tính năng quan trọng giữa lúc nhà chức trách toàn cầu bày tỏ lo ngại về các nguy cơ với trẻ em trên mạng. Australia đã cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, trong khi châu Âu, Pháp và Đan Mạch cấm điện thoại ở trường học với một số độ tuổi nhất định.

HMD Fusion X1 lên kệ từ tháng 5 với giá từ 250 USD đến 300 USD.

Samsung

Samsung mang các tính năng AI đến với dòng điện thoại giá rẻ, bao gồm Galaxy A56, A36 và A26. Chúng sẽ trang bị khả năng chỉnh sửa hình ảnh dựa trên AI tương tự S25. Một trong những tính năng đáng chú ý nhất là Best Face, công cụ AI giúp tráo đổi biểu cảm gương mặt của tối đa 5 người trong ảnh khi ai đó bị mờ hoặc nhắm mắt… Nó khá giống với Best Take của Google Pixel.

Ngoài ra, còn có công cụ xóa bỏ đối tượng trong ảnh và các bộ lọc hiệu ứng, cùng tính năng khoanh để tìm kiếm. Máy hỗ trợ cập nhật hệ điều hành và bảo mật trong tối đa 6 năm.

Samsung Galaxy A56 với nhiều màu sắc bắt mắt. Ảnh: Samsung

Galaxy A56, A36 và A26 sử dụng màn hình Full HD Plus 6.7 inch tần số quét 120Hz. A56 dùng ống kính siêu rộng 12MP, camera chính 50MP và camera macro 5MP, camera selfie 12MP. Nếu A56 dùng chip Exynos 1580, A36 dùng Snapdragon 6 Gen 3.

Cả ba máy trang bị viên pin 5.000mAh nhưng chỉ có A56 và A36 hỗ trợ sạc 45W và thiết kế “buồng hơi” lớn hơn để cải thiện hiệu năng thoát nhiệt.

Với giá 499 USD, Galaxy A56 là mẫu đắt nhất trong bộ ba. Galaxy A36 có giá 399 USD còn Galaxy A26 giá 299 USD.

