Theo báo cáo, tính đến ngày 30/9/2025, toàn tỉnh có 3.326 đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền hơn 508,59 tỷ đồng.

Nguyên nhân được cơ quan BHXH chỉ ra là do thời gian qua tỉnh bắt đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dẫn đến sự thay đổi cơ cấu tổ chức của các cấp chính quyền. Trong thời gian đầu, việc phối hợp giữa cơ quan BHXH với cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa chặt chẽ, dẫn đến số tiền chậm đóng vẫn ở mức cao.

Bên cạnh đó, tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn khó khăn, phải cắt giảm lao động, thu hẹp sản xuất. Một số doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định về việc thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN.

Đáng chú ý, không ít doanh nghiệp chậm đóng kéo dài dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng đôn đốc nhưng vẫn chưa khắc phục.

Cụ thể, Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort có 346 lao động, chậm đóng 50 tháng với số tiền hơn 35,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Thanh Hóa có 43 lao động, chậm đóng 102 tháng với số tiền trên 18,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần May Vạn Hà có 565 lao động, chậm đóng 16 tháng với số tiền gần 12 tỷ đồng...

Theo BHXH tỉnh Thanh Hóa, thời gian tới, cơ quan này sẽ thành lập các tổ công tác, mời thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn cùng đại diện các cơ quan như Công an, Cục Thuế, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động... tham gia phối hợp.

Các tổ công tác sẽ làm việc với những đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên hoặc chưa tham gia, tham gia không đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng và bảo đảm quyền lợi cho người lao động.