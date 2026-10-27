Ứng viên ở Việt Nam có nhiều cơ hội nộp hồ sơ bậc thạc sĩ, tiến sĩ tại các quốc gia châu Âu với học bổng toàn phần. Nhiều chương trình bắt đầu mở đơn từ tháng 10/2026.

Học bổng thạc sĩ Erasmus Mundus

Erasmus Mundus là chương trình học bổng thạc sĩ của Liên minh châu Âu, dành cho sinh viên quốc tế theo học chương trình thạc sĩ liên kết giữa nhiều trường đại học châu Âu (thường 2-4 trường). Thời lượng chương trình tối đa 2 năm.

Học bổng toàn phần được cấp cho các ứng viên có kết quả tuyển chọn tốt, gồm học phí, chi phí sinh hoạt, vé máy bay & hỗ trợ đi lại, thị thực… Phần lớn chương trình nhận hồ sơ trong khoảng tháng 10 đến tháng 1 để nhập học vào năm học tiếp theo. Thời hạn và điều kiện ứng tuyển cụ thể tùy từng chương trình.

Học bổng Eiffel Excellence (Pháp)

Học bổng Eiffel Excellence là học bổng của Bộ Ngoại giao Pháp dành cho sinh viên quốc tế theo học bậc thạc sĩ và tiến sĩ.

Học bổng dành cho hai lĩnh vực chính: Khoa học công nghệ (Sinh học và y tế, Chuyển đổi sinh thái, Toán và Công nghệ Kỹ thuật số, Khoa học kỹ thuật) và Khoa học xã hội và nhân văn (Lịch sử, Ngôn ngữ và Văn minh Pháp, Luật và Khoa học chính trị, Kinh tế và quản lý). Ứng viên không quá 29 tuổi với bậc thạc sĩ và 35 tuổi với bậc tiến sĩ.

Thời gian mở đơn đăng ký từ tháng 10/2026 đến 6/1/2027. Kết quả được công bố vào 12/4/2027.

Học bổng bao gồm học phí, bảo hiểm, chi phí đi lại và trợ cấp. Du học sinh bậc thạc sĩ nhận 1.200 euro hàng tháng, bậc tiến sĩ nhận 2.000 euro.

Du học sinh Việt cùng bạn bè quốc tế khi tham gia chương trình học bổng Erasmus Mundus. Ảnh: Hoàng Nhất

Học bổng Netherlands Scholarship (Hà Lan)

NL Scholarship là học bổng được Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan, cùng nhiều đại học nghiên cứu và khoa học ứng dụng tài trợ. Học bổng này dành cho sinh viên ngoài khu vực kinh tế châu Âu (EEA) theo học bậc cử nhân hoặc thạc sĩ.

Học bổng trị giá 5.000 euro, áp dụng cho học phí năm học đầu tiên. Thời hạn đăng ký học bổng tùy từng trường, thường từ giữa tháng 10 đến tháng 4 năm sau.

Học bổng Chính phủ Thụy Sĩ (SGES)

Chương trình Swiss Government Excellence Scholarships dành cho các nhà nghiên cứu trẻ và ứng viên muốn nghiên cứu ngắn hạn hoặc học tiến sĩ tại Thụy Sĩ. Mức hỗ trợ được công bố là 2.450 franc/tháng để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản cho một người.

Ứng viên phải liên hệ được giáo sư tại Thụy Sĩ đồng ý hướng dẫn đề tài trước khi nộp hồ sơ. Học bổng này không bao gồm học phí hoặc lệ phí học kỳ.

Thời gian nhận hồ sơ của ứng viên Việt Nam đến ngày 24/11.

Học bổng Chính phủ Thụy Điển (SISGP)

Học bổng chuyên gia toàn cầu do Viện Thụy Điển (SI) cấp, áp dụng với bậc thạc sĩ. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, trợ cấp sinh hoạt 12.000 SEK/tháng và trợ cấp đi lại 15.000 SEK.

Các lĩnh vực của học bổng bao gồm: Quản trị, y tế công cộng, khởi nghiệp và đổi mới, STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán).

Thời gian nộp đơn chương trình thạc sĩ từ 16/10 đến 15/1/2027. Thời gian nộp đơn xin học bổng từ ngày 8 đến 24/2/2027. Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 22/4/2027.

Học bổng Chính phủ Đan Mạch

Các trường đại học Đan Mạch sẽ nhận được một số lượng học bổng từ Bộ Giáo dục Đại học và Khoa học Đan Mạch phân bổ hàng năm. Học bổng này dành cho những ứng viên ngoài liên minh châu Âu (EU) và vùng EEU.

Các học bổng sẽ do từng trường quản lý và lựa chọn sinh viên để trao. Học bổng có thể được hỗ trợ 100% hoặc 50% học phí và trợ cấp chi phí sinh hoạt. Tùy từng trường sẽ có tiêu chí riêng.