Thị trường xe tay ga 50cc đang bước vào mùa cao điểm khi nhu cầu mua xe phục vụ năm học mới tăng lên. Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người từ đủ 16 tuổi được điều khiển xe gắn máy dưới 50cc mà không cần giấy phép lái xe. Với xe sử dụng động cơ nhiệt, xe gắn máy được xác định là phương tiện có dung tích động cơ không lớn hơn 50 cm³ và tốc độ thiết kế không lớn hơn 50 km/h. Vì vậy, học sinh THPT từ đủ 16 tuổi có thể sử dụng xe tay ga 50cc nếu phương tiện đáp ứng các tiêu chí này.

Trên thị trường hiện nay, các dòng xe tay ga 50cc có kiểu dáng đa dạng, giá bán trải rộng từ khoảng 20 triệu đến cả trăm triệu đồng.

Theo khảo sát của VietNamNet, thị trường hiện có những mẫu xe 50cc giá phổ thông khoảng 19-27 triệu đồng như SYM Priti; Kymco Hermosa; DK Roma SX... Ở phân khúc cao hơn, một số mẫu xe nhập khẩu có giá trên 100 triệu đồng, thậm chí khoảng 200 triệu đồng, dù cùng sử dụng động cơ dung tích 50cc.

SYM Priti 50cc giá 26,7 triệu đồng

SYM Priti 50 được SYM Việt Nam giới thiệu vào tháng 6/2024, giá niêm yết hiện khoảng 26,7 triệu đồng. Đây là mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên và những người chưa có bằng lái.

Xe có thiết kế nhỏ gọn, lấy cảm hứng từ hình dáng chim ruồi. Phần đầu nổi bật với cụm đèn chiếu sáng 2 tầng đặt dọc, xi-nhan tích hợp trên yếm và kính chắn gió nhỏ. Toàn bộ hệ thống đèn sử dụng LED.

SYM Priti 50cc. Ảnh: SYM Việt Nam

Priti 50 sử dụng động cơ xăng 1 xi-lanh, dung tích 49,5cc, phun xăng điện tử EFI, công suất 3,5 mã lực. Bình xăng 6,5 lít được đặt phía trước, qua đó dành thêm không gian cho cốp xe. Theo công bố của SYM, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,81 lít/100km, với quãng đường di chuyển hơn 300km cho một lần đổ đầy nhiên liệu.

Khoang chứa đồ có thể để một mũ bảo hiểm 3/4 hoặc full-face, hoặc hai mũ nửa đầu. Sàn để chân rộng khoảng 264mm.

Ưu điểm: Thiết kế nhỏ gọn, phun xăng điện tử, cốp và sàn để chân rộng, mức tiêu hao nhiên liệu thấp.

Nhược điểm: Không gian ngồi phía sau khá hạn chế; động cơ có thể hơi đuối khi chở hai người cùng nhiều đồ.

Kymco Hermosa 50cc giá 27,29 triệu đồng

Kymco Candy Hermosa 50cc hiện được chính hãng Kymco niêm yết giá 27,29 triệu đồng. Mẫu xe có kích thước tương đối lớn so với một chiếc xe 50cc, thiết kế theo hướng thể thao với đường nét gọn và tư thế ngồi dành cho hai người.

Phần đầu xe sử dụng đèn pha halogen, trong khi đèn xi-nhan và đèn hậu dùng LED. Cụm đồng hồ hiển thị các thông tin cơ bản. Xe còn có tính năng Passing tích hợp trên cụm công tắc đèn pha/cốt.

Kymco Hermosa 50cc. Ảnh: Kymco Việt Nam

Hermosa 50 sử dụng động cơ xăng 4 thì, dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Phiên bản được trang bị phun xăng điện tử FI. Theo thông số được công bố, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 2,04 lít/100km đường hỗn hợp.

Xe có sàn để chân rộng, yên dài khoảng 770mm, cốp chứa đồ và ổ khóa đa năng. Chiều cao tổng thể phù hợp hơn với người có vóc dáng từ khoảng 1,7m.

Ưu điểm: Kích thước lớn, tư thế ngồi thoải mái, có thể chở hai người, trang bị phun xăng điện tử.

Nhược điểm: Mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn một số mẫu 50cc khác; kích thước lớn có thể gây bất tiện khi dắt hoặc quay đầu trong không gian hẹp.

DK Roma SX 50cc giá khoảng 19-22,5 triệu đồng

DK Roma SX xuất hiện trên thị trường từ khoảng tháng 10/2021, là một trong những mẫu xe tay ga 50cc có giá bán thấp hơn trong nhóm này. Hiện một số đại lý như Thế giới xe điện hay Việt Thanh... đang chào bán xe ở mức khoảng 19-22,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Mẫu xe mang phong cách thiết kế cổ điển, với nhiều đường nét gợi liên tưởng đến những mẫu scooter châu Âu. Kích thước dài 1.715mm, rộng 696mm và cao 1.052mm. Trọng lượng xe khoảng 85kg, phù hợp với người dùng cần một mẫu xe nhẹ, dễ dắt.

DK Roma SX 50cc. Ảnh: DK Bike

Roma SX sử dụng động cơ xăng 4 thì, làm mát bằng không khí, dung tích 49,5cc. Tốc độ tối đa khoảng 49-50km/h. Xe sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.

Ưu điểm: Giá bán tương đối thấp, trọng lượng nhẹ, thiết kế dễ tiếp cận với học sinh, sinh viên.

Nhược điểm: Động cơ và trang bị ở mức cơ bản; khả năng vận hành phù hợp chủ yếu với nhu cầu di chuyển trong đô thị.

SYM Elite 50cc giá 23,1 triệu đồng

SYM Elite 50 hiện được SYM Việt Nam niêm yết giá khoảng 23,1 triệu đồng. Mẫu xe có thiết kế theo phong cách scooter cổ điển, kích thước nhỏ gọn và chiều cao yên 745mm.

Xe có trọng lượng khoảng 84kg, phù hợp với người dùng có vóc dáng nhỏ. Cốp xe được bố trí dưới yên, đáp ứng nhu cầu chứa đồ cá nhân khi đi học hoặc di chuyển trong đô thị.

SYM Elite 50cc. Ảnh: SYM Việt Nam

Elite 50 sử dụng động cơ xăng 4 thì, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí, dung tích 49,5cc. Công suất tối đa 2,7kW tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 3,4Nm tại 7.000 vòng/phút. Bình xăng có dung tích khoảng 4,3-4,5 lít. Theo thông số công bố, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,88 lít/100km.

Ưu điểm: Nhẹ, yên thấp, thiết kế cổ điển, phù hợp với học sinh và người có vóc dáng nhỏ.

Nhược điểm: Công suất thấp, không phù hợp với nhu cầu chạy tốc độ cao hoặc thường xuyên chở nặng.

Honda Giorno 50cc giá khoảng 200 triệu đồng

Ở phân khúc giá hoàn toàn khác, Honda Giorno 50cc nhập khẩu Nhật Bản đang được một đại lý ở Hà Nội chào bán lên tới khoảng 200 triệu đồng tại Việt Nam. Mức giá này cao gấp nhiều lần các mẫu xe 50cc phổ thông, khiến Giorno chủ yếu hướng tới nhóm khách hàng quan tâm đến kiểu dáng và xe nhập khẩu hơn là nhu cầu đi lại thông thường.

Honda Giorno sở hữu thiết kế nhỏ gọn, kết hợp phong cách cổ điển với các đường nét hiện đại. Xe dài 1.650mm, rộng 670mm, cao 1.035mm, chiều dài cơ sở 1.180mm và chiều cao yên 720mm. Trọng lượng khoảng 81kg.

Honda Giorno 50cc. Ảnh: Xe Bảo Nam

Xe sử dụng động cơ eSP 4 thì, 1 xi-lanh, dung tích 50cc, phun xăng điện tử và làm mát bằng nước. Công suất tối đa khoảng 4,5 mã lực, mô-men xoắn cực đại 4,1Nm tại 7.500 vòng/phút.

Bình xăng khoảng 4,5 lít. Mức tiêu hao nhiên liệu được công bố ở khoảng 1,25 lít/100km trong điều kiện tiêu chuẩn, khoảng 1,37 lít/100km đường trường và 1,45 lít/100km trong đô thị.

Giorno sử dụng phanh tang trống phía trước và phía sau, kết hợp hệ thống phanh Combi Brake. Xe dùng lốp không săm và vành 10 inch.

Ưu điểm: Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, thiết kế khác biệt so với phần lớn xe 50cc phổ thông.

Nhược điểm: Giá bán khoảng 200 triệu đồng, cao hơn rất nhiều lần các mẫu xe cùng dung tích; chi phí sở hữu vì vậy khó phù hợp với phần lớn học sinh, sinh viên.

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